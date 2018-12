Va'a V6 - Sport scolaire : Les finales ont réuni 450 élèves

Michaël Retali, directeur de l’USSP :



Le va’a scolaire se développe ?



« Tout à fait, sur les 8000 licenciés, on a à peu près 1500 élèves licenciés en va’a. Dans le cadre de notre collaboration avec la fédération tahitienne de va’a qui nous apporte un soutien technique, on fait en sorte de les orienter vers les clubs. Au niveau de l’organisation annuelle, on propose la vitesse d’octobre à décembre et ensuite on passe au marathon avec la Presqu’îlienne et la préparation de la Eimeo Race pour le mois de mai. »



La collaboration avec les fédérations est importante ?



« Elle est primordiale. On travaille avec le comité olympique de Polynésie française et en partenariat avec un certain nombre de fédérations. L’objectif, c’est surtout de ne pas être en concurrence, il faut qu’on travaille main dans la main pour les jeunes de Polynésie, pour les orienter vers une pratique sportive. Cela peut être de la découverte qui peut déboucher, pour certains jeunes, sur du haut niveau. »



Quelles sont les activités pratiquées justement ?



« On a le football, le volley, le basket , le tennis de table, le badminton, le va’a bien sûr, l’athlétisme avec le cross, la danse, les sports de combat commencent à prendre leur place, on a le surf…Certains établissements qui organisent des rencontres entre archipels ont la possibilité d’initier de nouvelles activités. Nous également, à travers les journées Challenge CPS, on essaie de se diversifier pour répondre à la demande des jeunes. »



Comment s’organise le sport scolaire ?



« C’est la même chose que l’UNSS en métropole. Tous les collèges et lycées, publics comme privés, ont l’obligation d’avoir une association sportive qui est présidée par le chef de l’établissement, encadrée par les professeurs d’EPS et affiliée à l’USSP. Chaque association propose les activités qu’elle souhaite puis l’USSP organise des rencontres pour certaines activités. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« On remercie le ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports qui nous soutient et nous subventionne, la CPS, l’IJSPF, les fédérations comme celle de va’a, de football, d’athlétisme, de badminton, de tennis de table, celle de surf…Merci à l’Opt, Vini, la Brasserie, Air Tahiti et l’Aremiti. Merci aux communes comme celle de Faa’a qui nous a apporté une assistante logistique pour l’organisation de nos finales de va’a. » Propos recueillis par SB