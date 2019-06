Va’a V6 – Focus sur la réglementation : Vers plus de sanctions ?

Plus de sanctions à l’avenir ?



De nombreux problèmes sont liés aux vagues générées par les bateaux, sur les courses V6 comme les courses V1, et ces problèmes ont un impact réel sur les classements. Lors de la dernière Tahiti Nui Va’a, il y a eu un net progrès dans le respect des couloirs de sécurité entre bateaux et va’a, bateaux médias inclus. Les organisations essayent de mettre en place un système visant à prendre en « flagrant délit » avec photo à l’appui, les contrevenants. « Il s’agit surtout du respect des autres compétiteurs » nous a précisé Rodolphe Apuarii.



Alfred Mata, le directeur de course d’Hawaiki Nui Va’a 2018, avait demandé avant la course avec insistance aux capitaines de bateaux œuvrant pour l’organisation (les « officiels ») de remplir cette tâche.



Certains mettent en avant le fait que nous ne sommes pas aux Etats Unis et que les courses perdraient en magie si on éloignait trop les bateaux suiveurs, que l’alignement à Huahine est compliqué en raison du courant…Les couloirs de sécurité à respecter rendent également plus difficile la prise de photos et d’images, or on connaît l’importance d’une bonne communication pour la promotion de la discipline.



Mais l’exemple de la Tahiti Nui Va’a 2019 a pourtant été, semble-t-il, probant. Vus les frais engagés par les « gros » comme par les « petits » clubs, se diriger vers une application plus « carrée » du règlement semble inéluctable et elle va dans le même sens que l’aspect sécurité, respect de l’environnement même si elle restera compliquée, vu que la course se déroule sur l’océan et non dans un stade. SB