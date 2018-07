Va'a V1 - Te Aito : La victoire pour Steeve Teihotaata

Parole à Steeve Teihotaata :



L’analyse de ta course ?



« Quand tout se passe comme prévu, voire même mieux au niveau feeling, cela ne peut être que positif. J’ai vraiment voulu cette première place aujourd’hui. Avec le vent qu’il y a en ce moment et le niveau de tout le monde, je savais qu’il fallait que je m’entraine dur ces derniers temps. J’ai progressé dans la remontée, cela m’a évité de me cacher derrière eux et cela m'a permis d'aller au combat face à face. Ca a marché dans la première remontée, après j’ai essayé de profiter au mieux de mon surf . C’est globalement une question de motivation. J’avais déjà gagné cette course en 2010, 2012, cela fait un bail. »



Pas de regret de ne pas avoir participé aux championnats du monde ?



« Non, j’ai fait les sélectives il y a plusieurs années et je n’ai même pas passé les deux premiers tours donc je me suis dit que ce n’était pas pour moi. Je me suis donc focalisé sur le marathon. Si après tout cet entrainement Kevin m’avait encore passé, j’en aurais pas dormi pendant un moment (rires). Kévin c’est un tueur, on ne peut pas lui enlever ça de son ADN, il veut gagner. Je suis content d’avoir pu gagner aujourd’hui. Merci Seigneur, merci Kevin et Damas pour le beau combat. » Propos recueillis par SB