Va'a : Un fa'a'ati Moorea en V1

Tahiti, le 10 juin 2020 - Le club Te Firi Nape Va'a organise le 27 juin la première édition de la Toa Firinape, une course de V1 marathon de trois étapes autour de Moorea. Les ‘aito pourront se présenter en équipe de trois pour ce nouveau fa'a'ati Moorea.



Le club Te Firi Nape Va'a sauve le fa'a'ati Moorea. Le club de Paopao, présidé par Ronald Darphin, organise le 27 juin la première édition de la Toa Firinape, une course V1 marathon qui se disputera sur trois étapes autour de Moorea. Les ‘aito pourront se présenter en équipe de trois et se relayeront sur les trois étapes.



La première étape, la plus longue de la course (27 km), se courra entre la plage de Temae pour une arrivée sur la plage de Haapiti. Les rameurs enchaineront ensuite avec 21 km entre Haapiti et le quai de Maatea. Enfin, la troisième et dernière étape, longue de 12 km, se disputera entre Maatea et l'arrivée finale sera jugée sur la plage de Temae.



"Sur cette course, on réunit toutes les conditions. Du surf sur la première étape, de la force pure sur la deuxième étape où les rameurs feront face normalement au mara'amu et la troisième étape où il faudra être polyvalent", indique Ronald Darphin. "Cette course trotte dans ma tête depuis deux, trois ans. C'était le meilleur moment pour l'organiser suite à l'annulation de plusieurs courses", ajoute le président de Te Firi Nape Va'a.



Rendez-vous donc le 27 juin à Moorea. On a hâte d'y être.