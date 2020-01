Va'a : Pas de grand chamboulement dans les grosses écuries

Tahiti, le 16 janvier 2020 - La Fédération tahitienne de va'a a communiqué mercredi le tableau des mutations. Si plus de 300 demandes ont été enregistrées, il n'y pas eu de mouvement significatif chez les grands clubs.



Plus de 300 demandes de mutations ont été enregistrées par la Fédération tahitienne de va'a (FTV) entre les mois de novembre et de décembre dernier. Aucun mouvement significatif au sein des grosses écuries du fenua.



Shell Va'a qui a outrageusement dominé la dernière saison repart avec le même effectif cette année. “Si tout le monde est d'attaque pour repartir il n'y pas de raison que l'on change. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne”, avait indiqué David Tepava, à l'issue de la dernière édition du Hawaiki Nui Va'a en novembre dernier.



De son côté le Team OPT, grand rival du club de Fare Ute la saison passée, enregistre les arrivées de Manarii Flores (Manutahi), de Vetea Swapp (EDT Va'a) et de Kevin Raynal (CMIT Moana Va'a). Dans le sens des départs pour les “Postiers”, Manarii Labbeyi rejoint le Team Air Tahiti Va'a. Tereiarii Hamblin s'engage avec Hinaraurea et Heimoana De Longeaux rejoint Pirae Va'a.