Va’a - Hinatea Bernadino : Focus sur la N°1 de la discipline

Parole à Hinatea Bernadino :



Quelques mots sur votre récente victoire à la Tahiti Nui Va’a ?



« Pour moi, c’était une reprise avec une longue, longue course marathon de plus de 50 kilomètres pour plus de quatre heures de course. Il fallait être prête. Physiquement, j’étais peut-être la moins entrainée de toutes les filles. Par contre, mentalement, j’avais « vissé » mon cerveau la veille pour être prête parce que je savais que cela n’allait pas pardonner. Je n’ai pas senti ma blessure au dos grâce aux filles qui étaient vraiment en forme. »



« On a pu garder un coup de rame pas trop en force pour garder notre vitesse et notre cadence. Cela nous a permis de ne pas avoir trop de combat. Le seul combat qu’on ait eu, c’était à la fin, contre des hommes. Franchement, merci aux filles et au bateau supporter avec la famille dessus. On remercie à chaque fois, cela peut paraître répétitif mais ils font partie de notre réussite. »



Tu as été longuement blessée ?



« Je souffre d’une une hernie discale. Jusqu’à ce jour, je sens que cela me tire. Je n’ai pas fait de changements au niveau des entrainements pour me préserver au niveau de mon dos mais là je sens que je vais devoir repasser travailler avec le kiné parce que la douleur est là. C’est de ma faute, quand j’étais jeune, j’ai fait beaucoup de compétitions, j’étais au bon niveau mais je n’ai pas assez pris de temps pour tout ce qui est massages, kiné et maintenant je ramasse. Je ne pouvais pas me diriger vers les 40 ans sans rien avoir. J’espère que cela va aller mieux pour les prochaines compétitions car cela va s’enchainer. »



Quel est ton calendrier ?



« Pour les Jeux du Pacifique à Samoa, je ne suis pas encore sûre car je préfère laisser ma place. Mais les championnats du monde, le Tiurai et la Catalina, on y va. Enfin, il faut que je fasse partie du truc mais, si mon hernie est toujours là, pourquoi ne pas se focaliser plus sur le V6 et laisser de côté le V1. Cela me fait quelque chose de dire ça mais il faut savoir accepter les choses dans la vie et il faut prendre soin de soi, pas seulement faire les compets ! » Propos recueillis par SB