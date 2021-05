Va'a : Heimataiki confirme sa suprématie à Nuku-Hiva

Nuku-Hiva, le 3 mai 2021 - Samedi, l’AS Heimataiki a remporté la 2ème étape du championnat V6 de Nuku Hiva. Malgré le peu de surf et un soleil de plomb l’équipe a confirmé sa 1ère place au classement général.



A l’occasion de la 2ème étape du championnat V6, organisée, samedi, par le district de Va’a de Nuku Hiva, quatre équipes seniors hommes et deux équipages vétérans des clubs Heimataiki et Nuku a Hoe étaient présents sur la ligne de départ.



Les 36 piroguiers se sont affrontés sur 21km de course dans une mer peu formée. La course a été lancée dans la baie de Taiohae. Les 'aito devaient atteindre ensuite la pointe Ohotea, avant de longer la côte jusqu’à Mata ua Puna, et d’attaquer la pleine mer en direction de Motu Nui, Koio, et retour par la passe Te Hikuvi, et enfin direction la ligne d'arrivée située devant le centre nautique.



En 1 heure 32 minutes et 40 secondes, c’est l’équipe de Heimataiki A composée de Benjamin Fournier, Jean Maurirere, Patrice Ah Scha, Salomon Ah Scha, David Ah Scha et Raphaël Ah Scha, qui a remporté l’étape. “On s’est bien entrainé et c’est ce qui nous a permis de faire une belle course. Ça a été dur physiquement de tenir, d’autant que la mer était bien calme, donc il n'y avait pas du tout de surf mais on a pu tenir”, ont indiqué Benjamin Fournier et Patrice Ah-Scha.



À près d'une minute du vainqueur suivait l'équipage de Nuku a Hoe A qui s'est donc adjugé la deuxième place de la course. Du côté des vétérans c’est également une formation de Heimataiki composée de Lablée Philippe, Mairau Torea, Tehikihinuhatu Koko, Teururai Henri, Ah Scha Jonas et Santos Vincent qui a remporté l’épreuve en devançant de 3mn49 sa concurrente.



Ainsi les rameurs de l’AS Heimataiki confirment leur suprématie puisqu’ils avaient déjà remporté la 1ère étape ainsi que le championnat V6 de Nuku Hiva de l’an passé.



La prochaine étape du championnat V6 aura lieu à la mi-juin.