Va’a – Doublé de la Brasserie de Tahiti au Mémorial Guy Temauri

Tahiti, le 11 mai 2025 - La treizième édition du Mémorial Guy Temauri, course inter-entreprises organisée samedi matin dans le lagon de Punaauia sur un parcours de 10 km, a réuni 23 équipages V6 entre les catégories hommes et mixtes. La Brasserie de Tahiti a fait coup double en s’imposant dans les deux catégories.



Le site Teporifaaite à Taapuna, cœur de l’activité de l’association Tahitien Paddle créé en 2009 et toujours présidé par Kiki Dubois, a accueilli samedi le Mémorial Guy Temauri, en hommage au rameur éponyme décédé subitement en mai 2012 alors qu’il participait à un entraînement avec des jeunes de la commune de Punaauia où il occupait le poste d’animateur jeunesse et sport. La journée commémorative s’appuie chaque année sur un programme dense mettant en scène des rameurs de toutes les catégories d’âge. Mais la treizième édition fut moins chargée, samedi. Kiki Dubois s’en explique : “Nous n’avons pas programmé les courses jeunes aujourd’hui comme c’était la tradition lors des éditions précédentes car les jeunes seront en compétition samedi et dimanche prochains dans le cadre d’un événement que nous organisons en partenariat avec Nautisport pour ses 70 ans. Il y aura du kayak le samedi et du va’a V1 le dimanche pour les catégories benjamins, minimes, cadets. Nous avons 23 équipes engagées aujourd’hui, c’est moins que d’habitude mais on s’y attendait car il y a d’autres courses de va’a ailleurs. Mais le principal, c’est bien que l’on commémore la mémoire de Guy Temauri. C’est un rendez-vous important pour l’association Tahitian Paddle. Je remercie monsieur le maire de la ville de Puanaauia et nos sponsors qui nous soutiennent dans l’organisation de l’événement.”



Un seul départ, donc samedi. Il était programmé à 10 h 30 à partir du site Teporifaaite avec nuit V6 hommes et 15 mixtes (cette catégorie imposant d’embarquer au moins une femme). Le parcours proposait un aller et retour entre Taapuna et le Toa Gabilou au bout de la piste de l’aéroport pour une distance de 10 km. Les conditions étaient difficiles sur la portion aller avec un bon vent de force 4 et de la houle de face. Elles étaient évidemment plus aisées au retour avec les mêmes conditions mais dans le dos. Battu au finish par Air Tahiti en 2024 chez les hommes, la Brasserie de Tahiti avait sans doute un état d’esprit revanchard et a immédiatement pris la tête de la course. Et c’est la Banque de Tahiti qui s’est imposée comme son principal adversaire samedi.

Hiroa Taputu : “Court mais relativement dur”



À mi-course, la Brasserie de Tahiti occupait la position de leader avec environ deux longueurs d’avance sur la Banque de Tahiti. Les autres concurrents de la catégorie hommes étaient distancés. En catégorie mixtes, la Brasserie de Tahiti jouait aussi les premiers rôles mais à la bagarre avec Poto Services. Dans la descente vers Taapuna, la Brasserie de Tahiti a pardé la Banque de Tahiti à distance pour finir par passer la ligne d’arrivée en vainqueur en 41’ 29’’ dans la catégorie hommes.



Hiroa Taputu coach et peperu de la Brasserie de Tahiti a livré ses impressions à l’issue de l’épreuve : “C’était un petit parcours mais c’était quand même relativement dur aujourd’hui dans la remontée contre le vent. La Banque de Tahiti nous a tenu jusqu’au Beachcomber, mais on a accéléré ensuite pour prendre de l’avance avant le demi-tour et on a géré l’écart au retour. On va maintenant bien s’entraîner pour la Vodafone du mois de juin mais on va aussi travailler individuellement pour le Te Aito.”



La Banque de Tahiti a terminé son parcours en 41’ 55’’ devant Tai Pari qui complète le podium chez les hommes en 43’ 21’’.



La course mixte a permis à la Brasserie de Tahiti de décrocher un deuxième trophée, son équipage s’imposant 43’ 34’’ soit avec quatre petites secondes d’avance sur Poto Services. Carrefour Punaauia a pris la troisième place.



La remise des prix a récompensé les lauréats avec un prize money, casquettes et tricots offerts par les sponsors de l’événement. Tahitian Paddle et son président Kiki Dubois ont aussi voulu honorer Teranihere Pater, l’une des grands espoirs du club en va’a mais qui l’est aussi en aviron. La jeune fille doit prochainement participer aux Championnats d’Occitanie du côté de Montpellier en aviron beach sprint. Tahitian Paddle lui a offert une enveloppe financière pour participer au financement de son séjour en Métropole.



Patrice Bastian

Résultats



Hommes

1re Brasserie de Tahiti 41’ 29’’

2e Banque de Tahiti 41’ 55’’

3e Tai Pari 43’ 21’’

4e Faa’a Va’a 45’ 59’’

5e Tahiti Steel 46’ 17’’

6e Air Tahiti Nui 47’ 23’’

7e Brasserie de Tahiti 48’ 11’’

…

Un abandon



Mixtes

1re Brasserie de Tahiti 43’ 34’’

2e Poto Sercices 43’ 38’’

3e Carrefour de Punaauia temps NC

4e Matahere Va’a temps NC

5e Phoenix Internationale Tahiti 46’ 11’’

6e Manu Ura Va’a 46’ 23’’

7e Carrefour Punaauia 46’ 57’’

8e Matahere Va’a 47’ 26’’

9e To’a Tefana 47’ 41’’

10e Faa’a Va’a 49’ 06’’

…

15 va’a classés

Dimanche 11 Mai 2025