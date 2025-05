VTT – Mehdi Gabrillargues et Clémence Dédé champions de Polynésie

Tahiti, le 8 mai 2025 - Le Championnat de Polynésie 2025 de VTT cross-country dit aussi XCO s’est tenu jeudi matin à Toahotu sur la Presqu’île. Mehdi Gabrillargues chez les hommes et Clémence Dédé chez les femmes se sont largement imposés sur un parcours exigeant car technique et boueux.



La Fédération tahitienne de cyclisme et son cadre technique Hervé Cahard ont proposé jeudi matin un parcours de VTT cross-country digne des Championnats de Polynésie de la discipline et en tout cas le plus difficile à négocier pour les spécialistes depuis le début de la saison. Long de 6,8 km, le parcours proposait plusieurs types de revêtement entre goudron, rocaille, sable, terre, gazon, des montées difficiles et des descentes glissantes soit tout ce qui fait l’attrait d’un parcours de VTT de compétition, même si le circuit de Toahotu ne rentre pas encore totalement dans les standards des compétitions internationales ; ce que la sélection tahitienne a pu le constater récemment aux Océania de Nouvelle-Zélande en souffrant de la concurrence. Mais en vue des Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti, le vœu de Hervé Cahard est de proposer des parcours de plus en plus exigeants et, à cet égard, l’objectif était rempli, jeudi.



La course hommes comptait une trentaine de partants toutes catégories d’âge confondues, les femmes étant au nombre de cinq engagées, mais quatre seulement ont pris le départ, Angy Yen Kway chutant et se blessant à l’échauffement. Le départ était donné aux environs de 9 heures sous un temps incertain mais qui sera finalement clément et heureusement car le parcours à couvrir à trois reprises pour les hommes et deux fois pour les femmes et les U17 avait été rendu suffisamment boueux par les pluies des jours précédents bien que très praticable. Quelques centaines de mètres sur l’asphalte de la route de bord de mer comme mise en condition avant d’attaquer les difficultés du parcours. Sans surprise, les ténors pointaient rapidement en tête chez les hommes avec Mehdi Gabrillargues, le favori, suivi de Kahiri Endeler, Taruia Krainer et Teva Poulain. À l’amorce du deuxième tour, Mehdi Gabrillargues comptait 20 secondes d’avance sur le trio de ses principaux adversaires. Ça évoluait au cours de ce second tour car derrière Mehdi Gabrillargues, Taruia Krainer avait creusé l’écart avec Teva Poulain et plus encore avec Kahiri Endeler, ce dernier ayant été victime d’ennuis mécaniques chronophages.



Titre logique et mérité pour les deux champions



Taruia Krainer restait un temps à 25 secondes de Mehdi Gabrillargues dans le troisième et dernier tour mais le coureur du VC Bora Bora finissait très fort pour décrocher le titre de champion de Polynésie 2025 de VTT cross-country en 1 h 17’ 38’’ reléguant Taruia Krainer deuxième à 1’ 51’’ sur les 20,4 km du circuit. Teva Poulain complétait le podium à 2’ 58’’ du vainqueur. Taruia Krainer malchanceux terminant au pied du podium après avoir déroulé à son rythme dans l’ultime tour.



Mehdi Gabrillargues a assumé son statut de favori : “C’était du vrai VTT aujourd’hui avec un parcours qui monte en dominante et avec des descentes ardues d’autant qu’il y avait de la boue. Le parcours était technique et beaucoup plus physique que d’habitude car le vélo s’alourdissait au fil des boucles. Au sommet de la côte dans le premier tour, je bascule en tête avec un peu d’avance sur Kahiri, Taruia et Teva étaient un peu plus loin. Par la suite, Taruia est ressorti tout seul en chasse. Mais dans le dernier tour, j’ai mis une grosse accélération ce qui m’a permis de creuser l’écart. C’était exigeant, mais ce sont des efforts qui sont relativement court avec 1 h 15, 1 h 20 de course, on prend une grosse giclette mais on a de l’endurance et, en ce qui me concerne, je ne finis pas rincé. Je suis bien sûr très content de ce titre de champion de Polynésie mais ce n’est pas une surprise car j’ai dominé le début de la saison de VTT et ça concrétise mon parcours jusque-là.”



Encore moins de suspense chez les dames et sur une distance de 13,6 km, Clémence Dédé comme d’habitude ayant largement repoussé ses adversaires à distance dès les premiers hectomètres du parcours. La sociétaire de Marara Tri s’est imposée avec près de huit minutes d’avance sur Rainui Sun et plus de 11 minutes sur Tekau Hapairai. Comme Mehdi Gabrillargues, Clémence Dédé a apprécié le parcours : “Les conditions climatiques ont rendu le parcours très boueux mais ça me convenait car c’était le type de course de VTT que j’aime bien et qui se rapproche de ce que l’on rencontre à l’international. C’est une bonne approche de ce qui nous attend aux Jeux du Pacifique de 2027 et des parcours dont la difficulté devrait monter crescendo en vue de l’échéance des Jeux. Et puis un titre de championne de Polynésie, c’est toujours appréciable sur un palmarès.”



Seulement deux partants en U17 mais tous deux se sont donnés à fond, Nohlan Chaigneau décochant le titre de la catégorie d’âge devant Joris Kerleo Dubes. La course VAE a clôturé le programme avec neuf partants mais hors Championnat de Polynésie faute de titre décerné dans la spécialité.



Retour sur la route dimanche à l’occasion de la 22e édition du Trophée de l’Amiral.



Patrice bastian

Résultats



Open hommes (20,4 km)

1er Mehdi Gabrillargues (VCBB) 1 h 17’ 38’’

2e Taruia Krainer (Pirae) 1 h 19’ 29’’

3e Teva Poulain (Mar Tri) 1 h 20’ 36’’

4e Kahiri Endeler (TPC) 1 h 26’ 45’’

5e Toareva Parker (Pirae) 1 h 31’ 16’’

6e Thierry Tonnellier (TPC) 1 h 34’ 02’’

7e Jérôe Beaulande (TPC) 1 h 36’ 36’’

8e Carlqvist Manate (Pirae) 1 h 37’ 51’’

9e Teniha De Schoenburg (Mar Tri) 1 h 39’ 08’’

10 Heimanu Boosie (Mar Tri) 1 h 39’ 10’’



Open femmes (13,6 km)

1re Clémence Dédé (Mar Tri) 1 h 14’ 13’’

2e Rainui Sun (Mar Tri) 1 h 22’ 08’’

3e Tekau Hapairai (Mar tri) 1 h 25’ 59’’



U17 (13,6 km)

1er Nohlan Chaigeau (RTT) 1 h 05’ 45’’

2e Joris Kerleo Dubes (TPC) 1 h 09’ 41’’

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 8 Mai 2025 à 19:14 | Lu 120 fois