VTT – Mehdi Gabrillargues en démonstration

Tahiti, le 8 avril 2025 - Le circuit de VTT du Parc Vairai à Punaauia a été le théâtre dimanche matin de la course soutenue par STC Nutrition. Mehdi Gabrillargues y a fait cavalier seul pour s’imposer devant Kahiri Endeler et Teva Poulain, Taruia Krainer ayant hypothéqué ses chances sur crevaison. Nouveau succès de Clémence Dède chez les féminines.



Hervé Arcade le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) et responsable de la mise en place des circuits de VTT a retenu la leçon des Oceania qui se sont déroulés à Queenstown en Nouvelle-Zélande du 21 au 23 mars. La sélection tahitienne de VTT composée de Clémence Dède, Teva Poulain, Taruia Krainer et Kahiri Endeler y a vécu un calvaire. Face à la concurrence des Néo-Zélandais et Australiens, les Tahitiens n’ont jamais été dans le rythme et ont pu mesurer l’énorme différence de niveau avec les anglo-saxons du Pacifique. La sélection tahitienne s’était pourtant bien préparée mais elle n’était pas prête pour faire face à la complexité et la difficulté d’un circuit tel que celui de Queenstown. Aussi, Hervé Arcade a-t-il mis en place dimanche un circuit beaucoup plus technique et physique que celui auquel les spécialistes sont habitués localement. En outre, le Parc Vairai sera probablement le cadre des courses de VTT lors des Jeux du Pacifique 2027 et l’objectif de la FTC est que le circuit soit digne de l’événement.



Solide participation dimanche avec une soixantaine de coureurs engagés sur les différentes courses et catégories d’âge. La course VTT XC hommes (U15, U17, U19, senior et master) était lancée à 8 heures sous une chaleur déjà forte et pour une durée d’une heure. Les femmes et les VAE (vélo électrique) s’élançaient ensuite. Le quatuor de favoris jouait immédiatement les premiers rôles, mais si Taruia Krainer qui imposait le rythme en tête avec Mehdi Gabrillargues dans sa roue prenait un bon départ, Kahiri Endeler et, un peu plus loin, Teva Poulain concédaient du terrain pour s’être laissé enfermer au coup de starter.

Taruia Krainer crève, Mehdi Gabrillargues s’envole



Rebondissement au cours du deuxième tour lorsque Taruia Krainer était victime d’une crevaison et décidait d’abandonner faute de pouvoir réparer son pneu. Mehdi Gabrillargues se retrouvait dès lors isolé en tête et cela ne pesait nullement sur son rythme. Bien au contraire, le coureur du VC Bora Bora a tourné comme un métronome sur un rythme élevé et démontré qu’il était techniquement le plus performant. Kahiri Endeler maintenait un temps l’écart à 20 secondes au fil des tours mais ne parvenait pas à revenir et concédait du terrain en fin de course. Il était même, un moment, sous la menace de Teva Poulain pour la deuxième place mais celui-ci échouait de peu. Mehdi Gabrillarges était le premier à passer la ligne d’arrivée après une heure de course soit en 1 h 07’ 00’’, Kahiri Endeler prenant la seconde place à 1’ 40’’ du vainqueur et Teva Poulain la troisième à 2’ 01’’.



À l’issue de la course, Kahiri Endeler est revenu sur le déplacement en Nouvelle-Zélande et sur les actions à mener à l’avenir : “On a pu constater lors des Oceania de VTT en Nouvelle-Zélande l’exigence des circuits internationaux et on n’y est pas habitué. C’est pour ça que Hervé a voulu durcir la course aujourd’hui en préparant un circuit plus sélectif que ce que l’on pratique habituellement. En ce qui me concerne, je ne suis pas très bien parti et je n’ai pas réussi à revenir à la pédale sur Mehdi mais j’ai réussi longtemps à maintenir l’écart. Mehdi était le plus fort aujourd’hui et ma deuxième place me satisfait quand même. Je suis content de ma course car le VTT c’est d’abord un combat contre soi-même et le fait que j’ai gardé un rythme intense pendant toute l’épreuve me confirme que je bosse bien à l’entraînement. Mais on doit encore élever notre niveau avec mes coéquipiers qui postulent à la sélection de VTT pour les Jeux de 2027 au vu de ce que l’on a vécu aux Oceania.”



Clémence Dède a confirmé pour sa part sa domination chez les féminines, Serge Lou s’imposant en VAE et les jeunes de 6 à 12 ans au nombre de 17 bouclant le programme en fin de matinée.



Retour sur route samedi ou dimanche prochains avec un Critérium à Motu Uta ou un Grand Prix Gentleman à Hitia’a, la FTC étant en attente des autorisations.



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 7 Avril 2025 à 17:52 | Lu 177 fois