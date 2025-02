VTT – Le duo Endeler-Poulain s’impose au Relais de Vairai

Tahiti, le 24 février 2025 - Le parc Vairai de Punaauia a servi de cadre à la compétition de VTT baptisée “Le Relais de Vairai” dimanche matin. L’épreuve se déroulait en relais et par équipe de deux coureurs, Kahiri Endeler et Teva Poulain s’imposant au classement scratch. Succès de Kylie Crawford et Clémence Dédé chez les dames.



La volonté de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) de relancer les compétitions de VTT cette saison tient à la perspective des Jeux du Pacifique 2027 qui auront lieu à Tahiti et où la discipline sera au programme. Une première épreuve de VTT avait ainsi été organisée le 9 février au parc de Atimaono à Papara et avait engendré une participation encourageante. Celle-ci fut encore en hausse dimanche au parc Vairai avec près de 80 participants toutes catégories confondues, ce qui témoigne de la popularité de la discipline. La FTC et son cadre technique Hervé Arcade en sont convaincus, le calendrier 2025 de la FTC le confirmant avec une dizaine de courses de VTT.



Le parcours de 1,8 km proposé dimanche était particulièrement adapté à la discipline, entre franchissement de difficultés et portions roulantes en fonction des passages en forêt ou sur les pelouses du parc Vairai. La première course du jour était lancée à 8 heures par une chaleur déjà lourde, mais le parcours alternant zones ombragées et ensoleillées, les conditions de course étaient physiquement très supportables. Les équipes hommes ouvraient les débats, suivies par les équipes mixtes et féminines une trentaine de secondes plus tard. La durée de l’épreuve était fixée à une heure voire plus, toutes les équipes, au-delà d’une heure, devant terminer le tour engagé.

Une course animée



Les premiers relayeurs hommes s’élançaient à fond car il est essentiel de bien se placer dans les courses de VTT avant d’aborder les passages étroits. Et c’est Taruia Krainer qui prenait le meilleur départ avec Kahiri Endeler dans sa roue. Surprise du côté de Mehdi Gabrillargues, le numéro 1 local de la discipline et vainqueur à Papara quinze jours auparavant sur une course individuelle, le sociétaire du VC Bora Bora se faisant enfermer dans le paquet. En fin de premier tour et lors du passage de relais, Taruia Krainer comptait 50 mètres d’avance sur Kahiri Endeler et si Mehdi Gabrillargues était remonté à la 3e place, c’était avec un retard conséquent de 150 mètres.



Teva Poulain, coéquipier de Kahiri Endeler, prenait la tête de la course en dépassant Toareva Parker, le partenaire de Taruia Krainer. Les deux équipes de tête se sont livré une belle bagarre pendant trois ou quatre tours au fil des relais, mais le duo Endeler-Poulain faisait la différence en fin de course pour s’imposer avec 1’ 12’’ d’avance sur la paire Krainer-Parker. Bien dans le rythme également, l’association Cédric Wane-Heiarii Manutahi qui montait sur la 3e marche du podium masculin.

“On s’entraîne dans toutes les disciplines”



À l’issue de la course, Teva Poulain nous a livré ses impressions : “Kahiri Endeler a pris le départ et s’est immédiatement bien placé pour éviter les embouteillages dans les passages étroits. Je me suis ensuite efforcé que l’on reste devant en assurant un bon train. On ne pensait pas que le parc Vairai pouvait proposer un parcours VTT aussi technique et ce fut vraiment une belle course au niveau de l’intensité entre difficultés et passages roulants. Avec Kahiri et d’autres, nous sommes passionnés de vélo et l’on postule aux différentes disciplines qui seront au programme des Jeux du Pacifique. Après, ce sera au sélectionneur de faire des choix mais nous, on s’entraîne dans toutes les disciplines pour être prêts pour l’événement.”



La plus haute marche du podium féminin était occupée par Kylie Crawford et Clémence Dédé, celle des équipes mixtes par Tekau Hapaira et Terautahi Larsos. Les courses jeunes de 9 à 14 ans ont clos une fort belle matinée de VTT. Prochaine course de la discipline le samedi 16 mars. En attendant, place à l’ouverture de la saison sur route dimanche prochain avec le Mémorial Malmezac.



Patrice Bastian

Résultats

1. Kahiri Endeler (TPC)-Teva Poulain (Mar Tri) 1 h 06’ 40’’

2. Taruia Krainer (Pir)-Toareva Parker (Pir) à 1’ 12’’

3. Cédric Wane (NL)-Heiarii Manutahi (VCBB) à 1’ 24’’

4. Mehdi Gabrillargues (VCBB)-Tamatoa Lepean (VCBB) à 3’ 19’’

5. Pierre Lesy (TPC)-Ludovic Chastang (FTTRI) à 4’01’’

…

*1re équipe mixte

12. Tekau Hapairai (Mar Tri)-Terautahi Larsos (FTTRI) à 16’ 20’’

*1re équipe féminine

17. Kylie Crawford (Mar Tri)-Clémence Dédé (Mar Tri) à 28’ 28’’

22 équipes classées

