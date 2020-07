VIH: l'EMA émet un avis positif sur un anneau vaginal à la dapivirine

La Haye, Pays-Bas | AFP | vendredi 24/07/2020 - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis vendredi un avis positif pour les pays hors UE sur un anneau vaginal imprégné de dapivirine, utilisé pour réduire le risque d'infection par le virus du sida (VIH).



Ce médicament antirétroviral est diffusé progressivement par l'anneau, qui se place dans le vagin et doit être changé tous les mois.



L'avis de l'EMA a été effectué dans le cadre d'une procédure lui permettant d'évaluer des médicaments destinés aux pays en dehors de l'Union européenne, mais répondant aux mêmes normes que ceux employés par les citoyens européens, a précisé l'agence basée à Amsterdam.



Il concerne les pays hors UE les plus durement touchés par le virus, notamment en Afrique subsaharienne, où "les femmes sont particulièrement vulnérables à l'exposition au VIH", a-t-elle expliqué dans un communiqué.



Inspiré de ceux utilisés pour la contraception, l'anneau "est une option de prévention de l'infection par le VIH que les femmes peuvent contrôler et utiliser discrètement au cas où elles ne pourraient pas utiliser ou n'auraient pas accès" au traitement préventif (PrEP) par voie orale, proposé aux populations à risque, a indiqué l'EMA.



Selon l'agence, qui a travaillé "en étroite collaboration" avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un essai clinique réalisé sur près de 2.000 femmes a établi que l'anneau vaginal à la dapivirine permet de réduire de 35% le risque de séroconversion - passage de séronégatif à séropositif.