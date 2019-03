Uturoa : le quai des pêcheurs bientôt opérationnel

RAIATEA, le 12 mars 2019. Après l’inauguration des nouveaux équipements à l’hôpital, le président a profité de sa présence à Uturoa, lundi, pour visiter le nouveau quai des pêcheurs, aujourd’hui affecté au Port Autonome.



Les aménagements liés directement au quai sont terminés. Il reste à alimenter cette structure en eau courante et en électricité. Le quai sera très bientôt totalement opérationnel. L’investissement, initié en 2016, a été de 230 millions Fcfp.



La délégation gouvernementale s’est ensuite rendue sur le quai d’honneur d’Uturoa, également affecté depuis peu au Port autonome. Le grand quai est fréquenté par les paquebots qui ont été très nombreux à accoster à Uturoa durant tout le mois de février.

Des travaux ont été réalisés pour rénover les bâtiments du port afin de redonner un nouvel éclat à cet ensemble portuaire de plus en plus fréquenté par les paquebots internationaux.