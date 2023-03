Unesco: la candidature des Marquises officiellement déposée

Tahiti, le 17 mars 2023 – La ministre nationale de la Culture, Rima Abdul Malak, a annoncé vendredi la candidature de “Te Henua Enata – Les îles Marquises” à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, pour un examen du dossier en “juin/juillet 2024”.



La candidature de “Te Henua Enata – Les îles Marquises” a bien été déposée vendredi sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, par la ministre nationale de la Culture, Rima Abdul Malak. Dans un communiqué, le ministère français de la Culture reconnaît la “valeur universelle exceptionnelle de ce bien” tout en expliquant que l'archipel est “l'un des plus isolés de tout continent et un haut lieu pour la conservation de la biodiversité terrestre et marine du Pacifique”. Les Marquises ont d'ailleurs été reconnues parmi les dernières aires marines de nature sauvage mondiales, “elles abritent 40 espèces marines emblématiques telles que des raies, requins et dauphins”.



Cette candidature, en chantier depuis huit ans sous l’impulsion des autorités du Pays, des communes des îles Marquises et des ministères nationaux de la Culture et de la Transition écologique, apporte selon Paris une “contribution décisive” à la sauvegarde “des cultures insulaires du Pacifique au sein d'un environnement naturel exceptionnel”. Dorénavant officiellement candidat pour une inscription au patrimoine mondial de l’humanité, le dossier sera lui examiné par le comité du patrimoine mondial de l'Unesco lors de sa “46e session en juin/juillet 2024”.