Une voiture prend feu à l'embranchement de Saint-Hilaire

Tahiti, le 10 octobre 2022 - Lundi matin, suite à une collision avec un autre véhicule au niveau de l'embranchement de Saint-Hilaire, à Faa'a, une voiture de location a pris feu. Les deux passagers du véhicule ont pu s'extirper et aucune victime n'est à déplorer.



Le week-end dernier a été marqué par le tragique accident de Papara, dans lequel une mère et son nourrisson ont trouvé la mort, et cette semaine aurait pu démarrer aussi par un nouveau drame. Ce lundi matin, au niveau de l'embranchement de Saint-Hilaire, deux voitures sont entrées en collision. L'une d'elles, une berline de location transportant un couple de touristes et qui arrivait de l'aéroport de Faa'a, a pris feu à la suite du choc. Les passagers ont pu s'extirper du véhicule et aucune victime n'est à déplorer. Les pompiers de Papeete sont ensuite intervenus pour maîtriser le feu. La voiture a été complètement détruite.