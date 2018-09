Une voiture fonce dans la foule en Chine: 11 morts, 44 blessés

Pékin, Chine | AFP | jeudi 13/09/2018 - Un véhicule 4X4 a délibérément foncé mercredi soir dans la foule qui se trouvait sur une place publique dans une ville du centre de la Chine, tuant 11 personnes et faisant 44 blessés, selon les autorités locales.



Le drame s'est produit à 19h35 (11h35 GMT) sur la place centrale de la ville de Hengdong, dans la province du Hunan. La police a arrêté le chauffeur du véhicule, ont rapporté les autorités du district.

Il s'agit d'un "vengeur récidiviste", a expliqué jeudi la police locale dans un communiqué. "Il a foncé seul dans la foule hier soir. Il avait emporté des pelles et des poignards pour attaquer la foule, avec l'intention de provoquer de graves dommages".

L'homme, du nom de Yang, avait par le passé été condamné pour différents chefs, y compris vol, drogue, et blessures intentionnelles, selon la même source.

Des photos circulant sur les réseaux sociaux montrent un véhicule de type 4X4 avec le pare-choc enfoncé. Des vidéos de la scène ont été promptement censurées.

Un attentat à la voiture bélier avait eu lieu en 2013 à Pékin, sous le célèbre portrait de Mao Tsé-toung qui donne sur la place Tiananmen. Deux touristes avaient trouvé la mort lors de cette action, mise par les autorités sur le compte de séparatistes ouïghours, une ethnie musulmane de la région du Xinjiang (nord-ouest). Les trois personnes à bord du véhicule, qui avait explosé, avaient perdu la vie.