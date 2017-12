Une usine de transformation agroalimentaire inaugurée à Hiva Oa

HIVA OA, le 19 décembre 2017. L’usine de transformation agroalimentaire de Nicolas Laugeon a été inaugurée lundi à Hiva Oa.



Le président du Pays Edouard Fritch et le haut-commissaire René Bidal étaient présents pour l'inauguration de l’usine de transformation agroalimentaire de Nicolas Laugeon qui produit de l'huile de coco vierge et des fruits séchés.



L’entrepreneur a installé son usine à Hiva Oa pour être au plus près des sources d’approvisionnement en fruits de qualité naturelle ou bio et cueillis à maturité.



Nicolas Laugeon vise l’exportation de sa production. Pour lui, il est donc « important de disposer de fruits et de produits agricoles de première qualité ».



Pour être certifié en qualité bio, l’entrepreneur a construit son usine en utilisant de l’énergie propre à base de solaire et en réutilisant les matières premières telles que coques et bourres de coco et la biomasse pour produire de l’énergie utile à son usine. Un investissement de plus de 150 millions Fcfp a été réalisé par l’entrepreneur pour cette usine de transformation agroalimentaire.