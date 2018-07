Une trentaine de Polynésiens ont décroché leur Capes

PAPEETE, le 6 juillet 2018. Une trentaine de Polynésiens ont réussi cette année le Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES).



Quelques étudiants lauréats et enseignants se sont réunis le vendredi 6 juillet à l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) de la Polynésie française pour valoriser les très bons résultats au concours du CAPES 2018.



Le directeur de l’ESPE Jean Chaumine et ses équipes pédagogiques ont félicité leurs étudiants et étudiantes fraîchement rentrés de métropole. Beaucoup d’entre eux n'étaient pas encore rentrés sur le fenua à ce jour. Ces étudiants, mis à l'honneur ce vendredi, ont préparé le CAPES et suivi la formation en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'ESPE au cours de cette année.



Les lauréats ont passé les épreuves écrites du CAPES en avril 2018, de nuit, en même temps que les candidats métropolitains, et ont eu à subir le décalage horaire avant de se présenter devant des jurys nationaux pour les oraux.



Mobilisées toute l'année pour la préparation, les équipes pédagogiques n'ont pas ménagé leurs efforts lors des semaines précédant les départs en métropole, pour que les admissibles (étudiants ou anciens étudiants) soient préparés au mieux aux épreuves d'admission.



Après cette belle réussite, la plupart des lauréats seront stagiaires pendant un an, affectés dans un établissement, tout en poursuivant leur formation professionnelle à l'ESPE. Selon les disciplines, tous les lauréats ne sont pas certains de rester en Polynésie à l'issue de l'année de stage.



Un seul poste était mis au concours du CAPES de tahitien. La lauréate est Jeanne Rere. Elle était major de promotion de licence Langues polynésiennes en 2016.