Une tentative de suicide perturbe la circulation à Punaauia pendant une heure et demie

Tahiti, le 3 janvier 2023 – La circulation a été très fortement perturbée, mardi après-midi, à Punaauia, dans le sens Paea-Papeete en raison d'une tentative de suicide au-dessus de la voie publique. De nombreux secours ont été mobilisés pendant près d'une heure et demie.



La circulation a été très fortement perturbée, mardi après-midi, à Punaauia, dans le sens Paea-Papeete. Une femme d'une trentaine d'années menaçait de mettre fin à ses jours en sautant d'un remblai situé en face du magasin Carrefour. Dès 15 heures, de nombreux secours ont été mobilisés –pompiers, police municipale, gendarmes, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, deux négociateurs et la brigade motorisée de la gendarmerie. La circulation s'est retrouvée fortement ralentie depuis la route des plaines et totalement bloquée à partir de la mairie de Punaauia.



À 16h25, la femme en détresse a été maîtrisée par un gendarme et un pompier pour être ensuite évacuée vers l'hôpital de Taaone. Alors qu'elle était escortée vers une ambulance, elle a tenté de s'enfuir et a dû de nouveau être maîtrisée par un gendarme.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 3 Janvier 2023 à 16:50 | Lu 495 fois