Une tempête solaire et ses aurores boréales attendues sur Terre jeudi

Washington, États-Unis | AFP | mercredi 09/10/2024 - Une intense tempête solaire doit toucher la Terre jeudi et provoquer des aurores boréales dans des régions plus méridionales que d'habitude, a annoncé une agence américaine, le Soleil étant actuellement proche de son pic cyclique d'activité.



Le pic de ce cycle qui revient tous les 11 ans a entraîné en mai la tempête solaire la plus "extrême" depuis 2003, provoquée par une série d'éjections de masse coronale (CME) en provenance du Soleil.



Quand ces particules arrivent sur Terre, elles perturbent son champ magnétique, avec parfois pour conséquence des aurores boréales impressionnantes mais aussi une dégradation des communications à haute fréquence, des perturbations pour les satellites et des surcharges sur le réseau électrique.



"Nous prévoyons actuellement une arrivée entre demain matin et demain midi", soit entre la fin de matinée le milieu d'après-midi en heure GMT, "et à ce que la tempête se poursuive peut-être" jusqu'à vendredi, a déclaré à des journalistes Shawn Dahl de l'organisme chargé de la météo spatiale rattaché à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).



Les particules se déplaçant à une vitesse de quatre millions de kilomètres par heure, cela correspond à une tempête géomagnétique de niveau 4 sur une échelle de 5, selon cet organisme. La tempête solaire de mai avait atteint le niveau 5.



Des prévisions plus précises ne pourront être communiquées que 15 à 30 minutes avant l'impact, quand la tempête croisera les satellites dédiés.



L'agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles, la FEMA, déjà sous pression pour gérer les conséquences de l'ouragan meurtrier Hélène et l'arrivée de son dangereux successeur Milton, a été informée, selon Shawn Dahl, tout comme les gestionnaires du réseau électrique d'Amérique du Nord afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour éviter les surcharges.



En octobre 2003, une tempête solaire "d'Halloween" avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud.



En mai, des agriculteurs du Midwest, dans le nord des Etats-Unis avaient observé des dysfonctionnements de leurs systèmes GPS et la tempête avait provoqué des problèmes sur des transformateurs haute tension, sans perturber massivement le réseau électrique, a ajouté Shawn Dahl.



Le niveau orbital de plus de 5.000 satellites avait dû être corrigé en raison des perturbations.



Des aurores boréales devraient être visibles, si les conditions météorologiques et de pollution lumineuse minimale sont réunies, jusqu'en Californie du Nord ou en Alabama, dans le sud des Etats-Unis.

le Jeudi 10 Octobre 2024 à 07:05 | Lu 123 fois