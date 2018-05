Une start-up canadienne brasse de la bière au cannabis, "buzz" rapide garanti

OTTAWA - Surfant sur la dépénalisation imminente du cannabis au Canada, une jeune entreprise et une université ont entrepris de brasser ce qu'elles décrivent comme la première bière du monde parfumée à cette drogue douce. "Buzz" rapide garanti.



Province Brands of Canada a reçu une subvention de 300.000 dollars canadiens (195.218 euros) de la province d'Ontario (centre) pour créer une boisson "hautement enivrante" qui soit moins dangereuse que l'alcool, selon les termes de la société établie à Toronto.



Elle s'est associée, pour la partie recherche et développement, au Loyalist College de Belleville, en Ontario, dont le centre de recherche sur le cannabis est conventionné par le gouvernement fédéral.



Comme d'autres entreprises locales, la start-up parie sur la popularité des produits comestibles à base de cannabis, dans la foulée de la dépénalisation de cette drogue par le gouvernement de Justin Trudeau, attendue au courant de l'été.



Néanmoins la commercialisation des dérivés, telles que les pâtisseries, friandises ou boissons à base de marijuana ne devrait pas être autorisée avant la deuxième moitié de 2019.



Le dirigeant de Province Brands of Canada, Dooma Wendschuh, veut croire que, dans le sillage du recul du tabagisme, les consommateurs canadiens recherchent des manières alternatives de consommer du cannabis.



"Nous essayons donc d'adapter (notre produit) aux habitudes sociales comme le fait d'avoir une conversation autour d'un verre", a expliqué vendredi à l'AFP M. Wendschuh, notant que les substances psychoactives les plus populaires, l'alcool et le café, se consomment déjà quasi-uniquement sous forme de boisson.



Il ne fut pas simple de trouver la bonne recette de cette bière, note M. Wendschuh: "nous avons consulté plusieurs maîtres brasseurs et au début, l'idée de faire de la bière à partir de la plante de cannabis les faisait bien rigoler".



Parmi les problèmes à surmonter: le fait que le cannabis prend plus de temps à faire de l'effet sur l'organisme lorsqu'il est digéré, plutôt que fumé. L'effet peut ainsi prendre deux heures à être ressenti lorsque que le cannabis est mangé ou bu, alors que l'effet de l'alcool peut être ressenti quelques minutes après la fin de son verre.



Sans donner de précision, citant des enjeux stratégiques, le patron du brasseur canadien assure que ce problème a été résolu et que sa boisson libère les effets psychotiques du cannabis rapidement après avoir été ingurgitée.



