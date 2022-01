Une sortie scolaire dans les pas de Bobby Holcomb

Huahine, le 28 janvier 2022 – Privés de sorties depuis deux ans en raison de la crise sanitaire, les petits écoliers de Fare et Maeva-Faie sont allés à la rencontre de la statue de bronze de Bobby Holcomb exposée temporairement à Huahine.



C’est avec beaucoup d’impatience que les enfants attendaient hier cette première sortie culturelle à l'écomusée du fare pôte’e de Maeva tenue par l’association Ôpu Nui.

Une sortie pédagogique consacrée à Bobby Holcomb que les écoliers avaient déjà étudié avec leurs enseignants à travers de ses chansons en reo maohi, dont la célèbre “Huahine te Tiara'a”, mais aussi d’atelier de peinture et de reportages sur la vie de l’artiste.

Une fois arrivée sur le site de Maeva, les élèves ont eu droit à des discours de bienvenue de la part d'Albert Roi, conseiller pédagogique de l’île, de Karine Roi et de Maeva Chan, respectivement directrices des écoles de Fare et de Maeva. Étaient également présents Dorothy Lubin-Levy, directrice de l’association Ôpu Nui, du personnel de la commune ainsi que les représentants de la DGEE, membres de la mission LCP (langues et culture polynésienne). Pour clôturer les discours, une très belle prestation en reo tahiti a été présentée par une élève de l’école de Maeva.

​Plus de 300 enfants présents

Cette journée haute en couleurs et en bonne humeur a été l'occasion pour les élèves de participer à de nombreux ateliers tournants tels que : chant, tressage, percussion, ukulele, peinture, danse et confection de couronnes. Ce fut donc un gros travail de préparation et de coordination entre les écoles pour proposer cette sortie éducative aux 130 élèves de l’école maternelle et primaire de Maeva-Faie et aux 185 élèves de Fare.

Après une matinée entière de répétition à chaque atelier et sous un soleil de plomb, les enfants ont pique-niqué devant le lagon à l’ombre des tamanu et des pandanus. Une pause méritée avant de présenter leur spectacle final de danses et de chants sous les regards réjouis et fiers de leurs professeurs.

Suite à une longue période de restriction sanitaire, cette sortie a été ressentie par tous comme une grande libération. Elle donnera sûrement le tempo à d’autres projets pédagogiques afin que les enfants puissent découvrir les richesses de leur patrimoine culturel.



Pour rappel, Bobby Holcomb est une des figures emblématiques qui a marqué une partie de l’histoire de Huahine. Artiste, chanteur, peintre et homme au grand cœur (d’origine hawaïenne), il fut élu en 1988 “homme de l’année” : récompense de ses constants efforts d’intégration auprès de la société polynésienne. Il est mort à Huahine où il a vécu de longues années le 15 février 1991.

Rédigé par Flora Loge le Vendredi 28 Janvier 2022 à 14:58 | Lu 56 fois