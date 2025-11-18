

Une sortie pédagogique dédiée aux Aires marines éducatives

Tahiti, le 23 novembre 2025 – Les étudiants de master 2 Sciences de l’éducation de l’Isepp ont effectué une sortie de terrain autour des aires marines éducatives (AME). Au cours de cette journée, ils ont notamment rencontré les jeunes de l’Institut d’insertion médico-éducatif (IIME) de Pirae qui leur ont présenté l’AME dont ils ont la charge.



Dans le cadre du cours “Éduquer et former à l’anthropocène”, dispensé par Romain Pinel, sociologue et enseignant à l’Isepp, une journée de terrain a été organisée pour les étudiants de master 2 Sciences de l’éducation.



Cette immersion visait à découvrir concrètement le dispositif des Aires marines éducatives (AME) et à mieux comprendre ses enjeux pédagogiques et environnementaux.



Accueilli par les jeunes de l’Institut d’insertion médico-éducatif (IIME) de Pirae – Te Ana Hau, le groupe a bénéficié d’une présentation détaillée de l’Aire marine éducative, animée par les élèves et leur enseignante spécialisée, Céline Lesy.



Les étudiants et jeunes de l’IIME ont ensuite participé à un parcours d’énigmes et à diverses activités pédagogiques, conçus pour sensibiliser de manière ludique et immersive à la protection du milieu marin, à la richesse du lagon et aux enjeux de sa préservation.



La sortie s’est poursuivie à la DGEE, où les étudiants de l’Isepp ont assisté à une présentation générale du dispositif AME en Polynésie française, assurée par Vainui Marakai, référente du programme.



Né en 2012 aux Marquises, à l’école primaire de Vaitahu sur l’île de Tahuata, le dispositif compte aujourd’hui 31 établissements scolaires labellisés à travers le territoire, représentant plus de 2 500 élèves gestionnaires d’une Aire marine éducative.



En fin de journée, les étudiants ont présenté leur projet fictif d’Aire marine éducative, imaginé pour un site littoral polynésien. Cette étape de restitution leur a permis d’articuler réflexion théorique et propositions d’actions concrètes en faveur du milieu marin.



Cette sortie s’est tenue durant Matari’i i nia, période marquant l’abondance, la montée des ressources et la reproduction de nombreuses espèces marines – notamment les coraux et les tortues. Un contexte particulièrement symbolique pour interroger notre rapport au vivant et réaffirmer l’importance de la préservation des écosystèmes.



Rédigé par d'après communiqué le Dimanche 23 Novembre 2025 à 16:11




