Une sortie au musée pour les bénévoles des championnats du monde de vaa

PUNAAUIA, le 17 avril 2018 - Le Comité Organisateur Local a organisé, vendredi dernier, en partenariat avec le Musée de Tahiti et des Iles, une sortie pour ses bénévoles. L'objectif est de renouer avec sa culture pour mieux la partager.



Ce sont une cinquantaine de volontaires des mondiaux qui ont participé, à cette sortie qui s’inscrit dans une volonté du Comité organisateur local (COL) de replacer la culture au cœur de ces championnats. « Les pratiquants étrangers sont demandeurs d’expériences culturelles et nous en prévoyons pendant les championnats. Mais il est important de pouvoir également organiser des actions culturelles auprès de nos bénévoles. Certains n’étaient jamais venus au Musée ! » Explique Jean Chicou, président du comité.



De nombreuses actions collaboratives sont en préparation (exposition, forum, cérémonies…) la visite étant la première à se concrétiser. Le Musée de Tahiti et des Iles, a ainsi offert aux 50 personnes présentes une visite guidée de son exposition permanente retraçant la culture Polynésienne.



Des volontaires ambassadeurs de leur culture !



Afin de bénéficier d’une visite qualitative, ce sont deux groupes de 25 personnes qui ont été formés. Un format de visite qui a permis aux participants attentifs de pouvoir apprécier les explications des spécialistes. Une occasion également pour les bénévoles de poser de nombreuses questions.



La visite courte mais intense a parcouru de nombreux sujets : l’origine des îles et archipels, les migrations et la provenance des ancêtres polynésien ou encore l’importance de certains objets ancestraux faisant partie du patrimoine polynésien : pirogues anciennes, tiki, armes … Des savoirs, que les bénévoles pourront partager avec les 1 600 athlètes étrangers qui participeront aux championnats du Monde de Va'a – Vitesse, au mois de juillet, au fenua.



Cette sortie fait partie du programme volontaire mis en place par le COL, axé autour de 3 piliers : la culture, l’insertion professionnelle et la cohésion.