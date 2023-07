Une soirée “trucs et astuces photographiques” pour les vahine

TAHITI, le 24 juillet 2023 - Dans le cadre du concours photo Millimages des Récifs organisé par l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) une soirée est organisée à l’attention des vahine qui souhaitent en savoir plus sur la prise de photographies. Cette soirée sera animée par trois invitées spécialisées chacune dans leur domaine.



Lea Hahn, présidente du jury du concours, réalisatrice et photographe professionnelle, Manutea Rambaud, photographe professionnelle et Pauline Bosserelle, biologiste marin, animeront une soirée “trucs et astuces photographiques” ce jeudi dans le cadre du concours photo Millimages des Récifs. Ce rendez-vous sera l’occasion de “ faire découvrir ou redécouvrir le monde de la photo aux vahine et aux Jeunes du fenua qui souhaitent participer au concours ”, indiquent les organisateurs.



Organisée par l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) et ses partenaires (l’association Vahine Arata’i et la CCISM), l’objectif est d’offrir aux amateurs et plus particulièrement, aux amatrices, l’expertise et les conseils avisés des trois professionnelles du milieu marin et de la photographie. Manutea Rambaud annonce vouloir présenter quelques bases de la photographie : faire attention à la bonne exposition d'une photo ; qu'est-ce que le grain/bruit ; comment l'éviter ou pourquoi le travailler ; le droit à l'image des personnes prises en photo ; le cadrage ; le flou ; la lumière ; la stabilité… Elle adaptera son intervention au temps dont elle dispose et aux attentes.





“L’art est partout autour de nous”



Elle ajoute : “ Je vais insister surtout sur le fait qu'il ne faut pas se bloquer par rapport au matériel que l'on a. Il faut souvent rappeler que ce n'est pas l'appareil qui fait la photo mais le photographe. Certes, l'outil est utile mais en aucun cas, il ne décide du cadrage, de la composition, du ou des sujets, de la mise en scène ainsi que du message qu'il souhaite véhiculer .”



Pour débuter selon elle, “ il ne faut pas se ruiner dans du matériel professionnel ”. Commencer par un téléphone “ est très bien pour voir les bases ”. Elle-même a démarré avec un compact, s’amusant à prendre “ tout et n'importe quoi ”. “ Le tout c'est de pratiquer, s'exercer, échouer, apprendre, comprendre et aller de l'avant. Prendre du recul sur son travail constamment, renouveler son regard et stimuler son imagination. L'art est partout autour de nous, il suffit juste d'ouvrir les yeux, de vivre consciemment, de respirer et de s'inspirer .” Elle conclue : “ Il faut connaître les bases pour pouvoir les déconstruire et se libérer de ces règles afin de trouver son propre chemin .”



Concours en cours



La thématique de la 3e édition du concours Millimages des Récifs est : “Des récifs, des loisirs”. Par cette thématique, les organisateurs souhaitent mettre en valeur toutes les activités sportives et de loisir que permettent les récifs coralliens, notamment le surf, activité originaire du Pacifique et mise à l’honneur aux Jeux olympiques de 2024.



Le récif corallien est un écosystème remarquable à plusieurs titres. Il apporte notamment la protection du littoral et offre un lieu de vie pour près de 30% des espèces marines connues à ce jour dans l’océan. La thématique encourage à faire la lumière sur les relations positives que l’humain et le récif peuvent entretenir à travers des clichés montrant les activités humaines de loisirs qui ont lieu dans les récifs coralliens de Polynésie française.



Le concours est organisé par l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP), un institut de l’École pratique des hautes études qui travaille depuis plus de 10 ans à la préservation des récifs coralliens. Il est ouvert à tous jusqu’au 23 octobre. Les participants peuvent soumettre jusqu’à trois photos ; des clichés présentant la faune et/ou la flore des récifs coralliens de Polynésie française, selon les critères correspondant à une des quatre catégories proposées.



Un jury composé de cinq membres et présidé par Lea Hahn, jugera l’ensemble des photos envoyées pour retenir 15 photographies. Un comité culturel, composé de quatre membres choisira, parmi l’ensemble des photos envoyées, quatre photos inspirantes et rédigera un court texte associé. Enfin, le public pourra lui aussi voter.





Pratique



Le jeudi 27 juillet 2023 à 18h dans l’auditorium de la CCISM de Polynésie française (Papeete). Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.





