Une servitude sous l’eau à Toahotu

Tahiti, le 3 juin 2025 – À Taiarapu-Ouest, le quartier Teavaava a été surpris par les fortes pluies qui se sont déversées en torrent d’eau en provenance du plateau des ananas. Habitants, pompiers et agents communaux sont intervenus pour déboucher le caniveau. Une maison a été inondée.





Alors que tous les voyants météorologiques étaient au vert, ce mardi, en fin de matinée, de fortes pluies se sont abattues sur le sud de Tahiti. À Taiarapu-Ouest, plusieurs portions de la route territoriale ont été inondées, mais c’est le quartier Teavaava, au PK 5,200, à Toahotu, qui a été plus particulièrement impacté.



Vers midi, la servitude s’est soudainement transformée en torrent. Les habitants, rejoints par les pompiers et les agents des services techniques communaux, étaient à pied d’œuvre pour évacuer l’eau au plus vite et protéger les habitations avec des digues de fortune.



Bois, tôles, frigidaire

“Le problème, c’est que plus haut sur le plateau des ananas, il y a un genre d’entonnoir et toute l’eau arrive dans ce quartier. Vu que les évacuations sont petites, elles se bouchent facilement et ça déborde”, explique le chef adjoint des pompiers, Haamoe Hoata.



Avec sa tractopelle, Jean-Baptiste Barsinas est intervenu en urgence. “J’habite en haut du quartier. Quand j’ai vu ce débit d’eau qui descendait de la montagne, j’ai commencé à dégager les bois, les tôles et même un frigidaire coincés dans le caniveau”, confie le riverain.



À l’entrée du quartier, Simone Taumu-Tevaearai, impuissante, ne pouvait que constater les dégâts : “Cette histoire remonte à des années : ce n’est pas la première fois que ça arrive ! La maison de mes parents a été inondée. Heureusement, on a réussi à mettre des affaires en hauteur. Tout ce qu’on espère, c’est que la pluie s’arrête”.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 3 Juin 2025 à 15:09 | Lu 117 fois