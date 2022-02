Une série de livres pour (re)découvrir le fenua

TAHITI, le 1er février 2022 - Patrick et Delphine Seurot ont créé une série de livres pour enfant racontant l’histoire de différents produits du fenua. La perle tout d’abord, mais aussi l’ananas, la tiare ou bien la vanille. La petite noix de coco devrait bientôt voir le jour.



Aujourd’hui, quatre titres sont disponibles : Parau la petite nacre des Tuamotu ou l’histoire de l’huître perlière et de la perle de Tahiti, Painapo le petit ananas de Moorea ou l’histoire de ce fruit devenu emblème de Moorea, Tiare la petite fleur de Tahiti ou l’histoire d’un des emblèmes de nos îles et enfin Vanira la petit vanille de Taha'a ou l’histoire de la meilleure vanille du monde.



Ces livres pour enfants s’adressent à un large public résident sur le territoire ou non. Ils sont truffés d’informations et anecdotes. Par exemple, sais-tu que dans la mythologie polynésienne, la tiare est surnommée te Aho Purotu ? Cela signifie le souffle de la beauté. Son nom latin, Gardenia tahitensis est, lui, un hommage à l’Écossais Alexandre Garden, un botaniste qui a identifié 250 espèces d’arbustes vivaces.



Tu apprendras par ailleurs que l’ananas, ou pineapple en anglais, painapo en tahitien, est arrivé en Polynésie à la fin du XVIIIe siècle lors du deuxième voyage du capitaine Bligh. Son nom vient d’une langue des Indiens d’Amazonie qui habitaient le long du fleuve Paraná. Tu sauras que l’huître perlière a bien failli disparaître des lagons, car la nacre a servi à décorer tout plein d’objet au début du XIXe siècle.



À venir : Uto, la petite noix de coco



Si les ouvrages sont bien pensés pour les enfants, ils ne font pas l’économie d’un vocabulaire riche et varié. Endémique, polyfruit, xérophyte… sont autant de termes à découvrir. Des recettes pour les gourmands comme le thé glacé à l’ananas, le nougat d’ananas, autera’a, coco, vanille concluent le livre consacré à l’ananas.



Les textes sont signés Patrick Seurot et les infographies Delphine Seurot. Quelques photographies viennent compléter le contenu visuel. Chaque livre est proposé en trois versions : française, anglaise et tahitienne.



Le premier de ces ouvrages est sorti en 2010, c’était Parau. Uto, la petite noix de coco est en cours d’écriture. Le livre devrait bientôt sortir toujours au format numérique. Les différents titres pourraient être édités en version papier cette année 2022.