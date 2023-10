Une semaine pour promouvoir l'allaitement maternel

Tahiti, le 13 octobre 2023 – La semaine mondiale de l'allaitement maternel se déroule du 16 au 22 octobre prochain. L'association Te U te Ora - Allaitement en Polynésie organise à cette occasion une série d'événements pour promouvoir cette pratique, extrêmement bénéfique pour l'enfant, et conseiller les mamans et futures mamans.



“C’est une semaine mondiale, pour soutenir et promouvoir l'allaitement maternel afin d'encourager les mamans à allaiter”, explique Cathy Mallo, puéricultrice au centre hospitalier de Taaone et membre de l'association Te U te Ora - Allaitement en Polynésie. En effet, du 16 au 22 octobre se déroule la Semaine mondiale de l'allaitement maternel (SMAM). À cette occasion, de nombreux événements sont prévus, comme un après-midi de prévention et de conseil au parc Aorai Tinihau, le mercredi 19 octobre, de 13 heures à 16h30. Même si en Polynésie, selon les chiffres de l'association, près de 90% des femmes allaitent, ces événements permettent d'apporter des compléments d'informations aux mamans et futures mamans. “Si, au fenua, une grande majorité des femmes allaitent à la maternité, la plupart s'arrêtent vite après, alors que l'OMS [Organisation mondiale de la santé, NDLR] préconise un allaitement exclusif de six mois, puis jusqu'à deux ans en alternance avec les biberons”, insiste Cathy Mallo. Des préconisations qui, souvent, peinent à être mises en œuvre en raison de la nécessité d’une reprise du travail ou de douleurs liées à l’allaitement. “Il faut savoir qu'un bébé peut téter jusqu’à 10 fois par jour. Alors ça peut faire mal, et même provoquer une impression de manque de lait”, admet la puéricultrice. “Il y a aussi des mamans, qui pour plein de raisons, comme par exemple un rapport au corps différent ou juste par volonté, choisissent de donner le biberon car l'allaitement ne leur convient pas. On respecte aussi ce choix.” À noter que des outils, comme de tireuse à lait, existent pour aider les mères. Des accessoires disponibles sur ordonnance et qui peuvent même être loués.



Multiples bienfaits pour l'enfant



Mais alors, pourquoi est-il recommandé d'allaiter son enfant ? Eh bien, parce que cela est extrêmement bénéfique pour le nouveau-né, comme le rappelle Cathy Mallo : “Ça développe sa musculature au niveau de la mâchoire, ce qui provoque moins de problème de dents. Ça protège des infections, de l'asthme, des gastro-entérites. Mais ça permet également de tisser des liens d'attachement plus profond entre la mère et son bébé en raison de la fréquence de proximit”, détaille-t-elle. Pour la mère également, l'allaitement est synonyme de bienfait car cela diminue les risques de cancer du sein.



À noter que depuis l'année dernière, l'association Te U te Ora essaye d'ouvrir une ligne verte d'écoute gratuite pour les personnes qui auraient besoin d'informations, de conseils ou qui rencontreraient des difficultés avec l'allaitement. Si une subvention leur avait été promise l'année dernière par le gouvernement Fritch, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, le dossier semble mis en stand-by, malgré les relances des membres de l'association.



Un questionnaire pour les mamans qui allaitent À l'occasion de la semaine de l'allaitement, l'association Te U te Ora fait circuler deux questionnaires, un pour les mères qui allaitent et qui travaillent et un deuxième pour celle qui ne travaille pas. Un moyen pour l'association de faire “le bilan de ce qui se passe en Polynésie” sur ce sujet, et de connaitre les difficultés rencontrées par les mamans mais également des méthodes que chacune emploie quotidiennement dans l'allaitement de son enfant. Les questionnaires sont disponibles en scan.



