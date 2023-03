Une semaine d'olympisme fin mars dans les écoles

Tahiti, le 9 mars 2023 - La 7e édition de la semaine olympique et paralympique (SOP) a été annoncée jeudi matin à Papeete lors d'une conférence de presse en présence, entre autres, de Barbara Martins Nio, la responsable du site de Tahiti pour le comité organisateur des JO de 2024. Cet événement a pour objectif de promouvoir le sport et les valeurs de l'olympisme dans les établissements scolaires. La SOP se déroulera du 27 au 31 mars prochain à Tahiti.



La 7e édition de la semaine olympique et paralympique (SOP) arrive à grands pas, puisqu'elle se tiendra du 27 au 31 mars prochain en Polynésie, c’est-à-dire une semaine avant la métropole. Cet événement, porté par le ministère de l'Éducation et le vice-rectorat en corrélation avec le comité des Jeux olympique de Paris 2024, vise à promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, de la maternelle jusqu'à l'université, et d'ainsi faire la promotion du sport et des valeurs que prône l'olympisme. Chaque établissement qui souhaite y participer doit organiser lors de la semaine un projet lié au sport. La SOP entre dans le programme Génération 2024 qui lui est une initiative menée en collaboration avec l'Éducation nationale qui surfe sur l'élan des JO de Paris pour renforcer la pratique sportive dans le quotidien des jeunes.



Barbara Martins Nio, responsable du site de Tahiti pour le comité organisateur des JO de 2024, Thierry Delmas, directeur de cabinet du ministère de l'Éducation, Naea Bennett ministre en charge des Sports, Thierry Terret, vice-recteur de Polynésie française mais également Emmeline Ndongue, manager éducation Paris 2024 qui était présente en visioconférence depuis la capitale, réunis à Papeete, ont présenté l'événement et son organisation au fenua.



Ils ont aussi énoncé le thème de cette année qui sera l'inclusion. “La SOP, c'est le moment où on peut montrer à tous les jeunes ce qu'il est possible de faire grâce au sport, à travers sa pratique, mais également son impact social. Avec cette thématique, on souhaite mettre en lumière la possibilité que tout le monde puisse pratiquer un sport”, a expliqué en préambule de cette conférence de presse Barbara Martins Nio, “on essaye ainsi d'éveiller les jeunes à l'engagement citoyens et sur ce qu'est l'inclusion, notamment par la pratique sportive”. La première SOP a été organisée en 2017, et durant les six dernières éditions, près de six millions d'élèves y ont participé sur le plan national.



Les valeurs de l'olympisme en Polynésie



En Polynésie, 71 établissements scolaires font partie du programme Génération 2024, signe de l'importance qu'a le sport au fenua. “Les JO de Tokyo en 2020 ont provoqué un élan de passion en Polynésie avec de nombreuses écoles, collèges et lycées qui ont voulu être labélisés Génération 2024. Ça montre tout l'engagement des Polynésiens pour la pratique sportive” a expliqué Emmeline Ndongue. Cette vague d'engouement de l'enseignement vis-à-vis des JO et du sport s'expliquerait par des valeurs partagées selon Thierry Terret : “Pendant quelques jours, la SOP met au cœur de l'école les grandes valeurs de l'olympisme qui sont entre autres, l'excellence, le respect, l'amitié, le courage ou encore l'inspiration et l'égalité. Ça tombe bien, car elles font spontanément écho avec tout ce que la société polynésienne a fait sienne depuis longtemps”.



De plus, cette semaine est l'occasion de promouvoir une nouvelle manière d'apprendre, “en Polynésie, le rapport à l'école et son caractère parfois abstrait est souvent compliqué, notamment car ici on apprend en faisant. Et dans la pratique sportive on fait, ça permet de faire réfléchir différemment et d'éveiller la curiosité. On fait des rapprochements, avec les maths, mais également l'histoire et la géographie, car le sport a une empreinte culturelle forte. On apprend aussi les SVT avec la compréhension du fonctionnement de notre corps, par exemple notre rythme cardiaque qui s'accélère lorsque l'on court”, a rajouté le vice-recteur.



22 projets lors de la SOP en 2022



En 2022, lors de la dernière SOP en Polynésie, dont la thématique était le développement durable, 23 projets avaient été organisés et 39 établissements scolaires avaient participé. Cette année, 14 projets ont déjà été validés et 22 écoles ont annoncé leur participation selon Emmeline Ndongue : “Les chiffres de l'année dernière vont sans nul doute être dépassés”. Près de 4 000 élèves devraient participer à cette édition. Du 27 au 31 mars, de nombreux évènements vont donc être organisés, l'occasion pour les participants de découvrir de nouvelles activités, “bien que la discipline reine en Polynésie soit le surf, la SOP donne la chance aux jeunes de découvrir plein d'autres activités, olympiques ou non”, a ajouté Barbara Martins Nio.



L'ultime édition de la semaine olympique et paralympique se tiendra l'année prochaine. Tout ces programmes, que ce soit la SOP ou le label Génération 2024, ont pour but de laisser un héritage des JO de Paris 2024. Un héritage scolaire et sportif notamment grâce à toutes les passerelles entre ces deux mondes qui auront été créées. “L'objectif, c'est vraiment que c'est Jeux olympiques servent au sport, pour qu'il retrouve une place forte dans la société, surtout auprès des jeunes” a conclu Emmeline Ndongue.



Le programme de la SOP Toute la semaine, du 27 au 31 mars, en plus des projets propres à chaque établissement, de nombreux tournois et ateliers sportifs seront organisés.



Lundi : Ateliers des épreuves de Tu'aro ma'ohi de 9 heures à 14h30 au parc Vairai à Punaauia



Mardi : Un tournoi de football à 5. Il se déroulera à la salle Rossi à Pirae pour les filles. Les garçons joueront eux au lycée Paul-Gauguin pour les lycéens et au gymnase Fautaua pour les collégiens. Une épreuve de Cécifoot sera aussi organisée le même jour pour les jeunes souffrants de déficiences visuels.

Le même jour, un tournoi de badminton se déroulera au parc Vairai de Punaauia de 9 à 11 heures.



Mercredi : Des épreuves d'athlétisme sont prévues au stade de la Punaruu à partir de 10 heures. Au programme de la course (60 m et 800 m), des sauts en longueur et penta-bond, des lancers de poids et de vortex et un relais. Toujours mercredi matin, un tournoi de volley-ball est programmé à Bambridge à partir de 9 heures.



Jeudi : Un trail en équipe est organisé à Moorea dans la vallée d'Opunohu.



Des actions décentralisées sont également prévues à Huahine, Taha'a et à Rangiroa pendant la semaine.

Rédigé par Thibault Segalard le Jeudi 9 Mars 2023 à 18:21 | Lu 302 fois