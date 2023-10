Une sélection tahitienne jeune mais compétitive

Tahiti, le 11octobre 2023 - Natation - La Fédération tahitienne de natation a annoncé la composition de sa sélection qui participera aux Jeux du Pacifique 2023 aux îles Salomon du 19 novembre au 2 décembre. Avec une moyenne d’âge de 16 ans, la sélection s’appuie sur des jeunes, mais ceux-ci ont déjà démontré leur capacité à être performants à haut niveau et viseront plusieurs médailles d’or à Honiara.



La natation est l’une des disciplines qui est régulièrement pourvoyeuse de médailles et d’or en particulier pour les couleurs tahitiennes dans l’histoire des Jeux du Pacifique et la sélection qui se déplacera aux îles Salomon le mois prochain devrait le confirmer. Elle est certes d’une moyenne d’âge beaucoup plus jeune que les sélections passées et l’on pourrait craindre un manque d’expérience, surtout face à l’équipe calédonienne composée d’éléments dont plusieurs évoluent au plus haut niveau national. Mais les jeunes Tahitiens ont démontré cette année aux Championnats de France juniors et open ainsi qu’aux Championnats de Nouvelle-Zélande qu’ils supportaient bien la pression et qu’ils parvenaient à élever leur niveau dans les grands rendez-vous.



Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne, le confirme et se montre plutôt optimiste quant aux résultats espérés à Honiara : “On a établi les critères de sélection l’année dernière et les sélectionnés potentiels avaient donc un an pour réaliser les temps de qualification. On a mis deux grilles en place, la première qui imposait des chronos de qualification à hauteur des temps qui devraient engendrer des podiums aux Jeux et une seconde plus accessible pour de jeunes espoirs dans l’optique de les préparer pour les Jeux de 2027, mais compte tenu de leur âge, tous les sélectionnés sont susceptibles d’être encore au rendez-vous de 2027. Sur les onze nageurs sélectionnés, sept ont réalisé les temps de qualification de la grille 1 et sont donc des médaillables en puissance, plus Enzo Costa-Lacombe qui a réalisé les critères de sélection en eau libre.”



“Le groupe est jeune avec une moyenne d’âge de 16 ans et compte tenu de la concurrence des nageurs calédoniens, dont plusieurs évoluent en France à haut niveau et sont internationaux, les médailles d’or seront difficilement accessibles”, reconnaît Sylvain Roux. “Mais nos nageurs sont constamment en progrès et s’ils parviennent à élever encore leur niveau aux Jeux comme ils l’ont fait cette année en compétitions nationale et internationale, on peut raisonnablement envisager décrocher entre 5 et 8 médailles d’or, ce qui constitue notre principal objectif. Après, si on gonfle notre capital avec de l’argent et du bronze, on sera content, mais c’est bien l’or que l’on va chercher aux Jeux.”



Forte représentation du Centre de performance polynésien



Huit des onze sélectionnés ont donc réalisé les chronos qualificatifs de la grille 1, ce qui leur ouvre des perspectives encourageantes pour monter sur les podiums. Vaihau Taumihau-Gatien, Teherearii Oopa et Enzo Kernivinen, auteurs de temps de qualification au titre de la grille 2, auront pour leur part d’abord l’ambition de rentrer dans des finales. En ce qui concerne les médailles d’or, la sélection tahitienne peut envisager en décrocher en eau libre avec Naël Roux et Enzo Costa-Lacombe, Naël Roux ayant aussi des objectifs élevés dans les courses de fond en bassin.



Côté féminin, la jeune Déotille Videau (14 ans), qui s’est encore distinguée au meeting le week-end dernier en battant le record de Polynésie du 100 m papillon, peut envisager titiller Lara Grangeon sur certaines courses, la championne calédonienne et nationale qui devrait enchaîner les épreuves avec le statut de grande favorite. Keha Desbordes et Rohutu Teahui (14 ans) auront également des ambitions élevées sur leur nage et distance de prédilection.



À noter que le Centre de performance polynésien (CPP) est un atout majeur pour la natation tahitienne depuis sa création en 2019, huit des onze sélectionnés en étant membres actuellement et Lili Paillisse et Vaihau Taumihau-Gatien y ont également évolué par le passé. Une pensée pour Ragihei-Kura Timo, qui a réalisé des temps de la grille 2 mais ne peut participer aux Jeux car elle est âgée de seulement 13 ans alors que l’âge minimum imposé est de 14 ans. Nageur de haut niveau au CN Marseille, Nicolas Vemorel, qui a repris la compétition depuis deux mois après 18 mois de blessure, planifie sa préparation pour les Championnat de France de juin 2024 qui sont qualificatifs pour les Jeux olympiques. D’un commun accord avec son encadrement à Marseille et avec la Fédération tahitienne, Nicolas Vermorel a décidé de faire l‘impasse sur les Jeux.



Le bilan des Jeux du Pacifique 2019 à Samoa fait état de cinq médailles d’or dont trois pour Rahiti De Vos et d’un total record de 23 médailles. La sélection 2023 a l’ambition de faire aussi bien, voire mieux en médailles d’or et en total de médailles.



Patrice Bastian







La sélection tahitienne

Bassin

*Dames

- Déotille Videau (CNP/CPP)

- Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP)

- Lili Paillisse (Hyères)

- Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua)

*Messieurs

- Naël Roux (CNP/CPP)

- Keha Desbordes (OLP/CPP)

- Teiva Gehin (I Mua/CPP)

- Rohutu Teahui (OLP/CPP)

- Teherearii Oopa (I Mua/CPP)

- Enzo Kernivinen (CNP/CPP)

Eau libre

*Dames

- Déotille Videau (CNP/CPP)

*Messieurs

- Naël Roux (CNP/CPP)

- Enzo Costa Lacombe (Sète)

- Enzo Kernivinen (CNP/CPP)

