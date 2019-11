Une seconde vie pour les anciens uniformes d’ATN

Air Tahiti Nui s’investit depuis plusieurs années dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) afin de réduire son impact environnemental et de favoriser les initiatives sociales et solidaires

un grand nombre de textiles usagés, prêts à être recyclés

des solutions de réutilisation des textiles, leur effilochage, ou proposer une transformation complète, une création originale d’un nouveau produit à base de matière usagée (sacs, trousses, etc.).

Cet appel à projets est ouvert à tous les porteurs de projets, associations et entreprises. Les candidats sont invités à télécharger et à remplir le formulaire afin de décrire leur projet de recyclage. Une commission se réunira ensuite pour sélectionner les porteurs de projets et leur fournir tout ou partie du stock de textiles. Les candidats seront jugés sur la portée environnementale et/ou solidaire de leur proposition. Les uniformes fournis par la compagnie ne devront pas être réutilisés tels quels, ils devront forcément subir une modification

", indique un communiqué.Depuis le changement de ses uniformes, la compagnie au tiare a récupéré "". Un appel à projets est donc lancé pour donner une seconde vie à ces vêtements.Les porteurs de projets pourront ainsi proposer "Une matinée portes ouvertes est d’ailleurs programmée ce jeudi 21 novembre au siège d’Air Tahiti Nui à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.", prévient la compagnie au tiare.Celles et ceux qui pourraient être intéressés par cette initiative auront jusqu’au 29 novembre pour déposer leur candidature. Pour toutes informations supplémentaires, cliquez sur ce lien https://www.airtahitinui.com/pf-fr/news/appel-projet-rse-air-tahiti-nui-donne-une-seconde-vie-ses-anciens-uniformes