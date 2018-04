Une seconde fréquence pour Hawaiian Airlines d'octobre à décembre

PAPEETE, le 13 avril 2018.Hawaiian Airlines, qui dessert aujourd’hui l’aéroport de Tahiti-Faa’a à raison d’un vol hebdomadaire depuis et vers Honolulu le samedi soir a confirmé qu'elle lancerait une seconde fréquence hebdomadaire le mardi soir d’octobre à décembre.



La compagnie aérienne avait évoqué ce vol supplémentaire l'an dernier lorsque Mark Dunkerley, président directeur général de la compagnie aérienne Hawaiian Airlines, était venu au fenua.



D'autres sujets de coopération avaient également été évoqués, notamment un possible partage de codes entre Air Tahiti Nui et Hawaiian Airlines, la route de corail ou encore une nouvelle desserte reliant Tahiti, Hawaii et les Etats-Unis.

A noter qu'une seconde compagnie aérienne viendra desservir le fenua en fin d'année. La compagnie aérienne United Airlines lancera une nouvelle liaison régulière entre San Francisco et Tahiti trois fois par semaine à partir du 30 octobre en utilisant un B787-8 Dreamliner de 219 sièges. Ce sera la première compagnie qui opérera directement depuis le continent.