Une sculpture volée à Papara

Tahiti, le 30 janvier 2023 - Une sculpture de l’artiste Stéphane Motard a été volée ce week-end à Papara sur le site classé du marae Mahaiatea. L'œuvre représente le dieu Ruāhatu. La Direction de la culture et du patrimoine a lancé un avis de recherche.



Ce week-end, une sculpture de l'artiste Stéphane Motard a été dérobée sur le site classé du marae Mahaitea à Papara. L'œuvre en phonolite (roche volcanique) représente le dieu la mer Ruāhatu.La Direction de la culture et du patrimoine a lancé un avis de recherche. Si vous avez des informations, vous pouvez la contacter au 40 507 243 ou par email : [email protected] Ou contacter directement la gendarmerie.



Rédigé par Julie Barnac le Lundi 30 Janvier 2023 à 17:04 | Lu 516 fois