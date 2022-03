Une saison de va'a pleine de promesses à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 21 mars 2022 - La saison 2022 de va’a a débuté ce mois-ci à Nuku Hiva. Les challenges V1 et V6 s’échelonneront jusqu’au mois de novembre prochain en parallèle avec des compétions dans les îles du Vent et Sous-le-Vent.



Le championnat de va'a de Nuku Hiva, seul championnat des Marquises, organisé par le district de va’a de l’île, a débuté le 12 mars dans la baie de Taiohae. Une trentaine de rameurs de l’AS Heimataiki et de l’AS Nuku a hoe –les deux plus importants clubs de pirogues du district– étaient présents lors de la première course V1 de 14 km. C’est le favori, Raphaël Ah-Scha dit "Kene", de l’AS Heimataiki, déjà vainqueur du championnat l'an dernier, qui a remporté ce challenge individuel.

La Taikahano comme apothéose de la saison à Nuku Hiva Cette course a donné le top départ de la saison de va’a de Nuku Hiva. "Nous allons alterner les courses V1 et les courses V6 tous les 15 jours pendant toute la saison et ce jusqu’au 12 novembre prochain, date à laquelle nous achèverons le championnat par la course de V1 de 24 km, la Taikahano", explique Henri Kaiha, vice-président du district de va’a de la capitale marquisienne. "À l’occasion de cette course mythique marquisienne les rameurs de Nuku Hiva se mesureront à ceux des autres îles de l’archipel et surtout à ceux de Tahiti et des îles Sous-le-Vent."



Grâce au retour du sponsor de la compagnie Air Tahiti (le contrat avait été rompu ces deux dernières années en raison du Covid-19), les rameurs des autres archipels bénéficieront de billets d’avion à tarifs préférentiels pour venir participer à la Taikahano.

Un top 20 au Marathon Polynésie la 1ère Le sponsor et l’amélioration de la situation sanitaire au fenua vont aussi permettre aux 'aito de Nuku Hiva de participer à d’autres courses que celles des Marquises. "Nous allons envoyer une équipe V6, neuf rameurs exactement, de Heimataiki vont participer au Marathon Polynésie la 1ère qui aura lieu ce samedi", précise Henri Kaiha. "C’est une première et notre objectif est d’être dans le Top 20. Si nous y arrivons, nous tenterons la Hawaiki Nui va’a en fin d’année. Ça va se jouer à la fraicheur de nos rameurs."



Dès leur retour de Tahiti, les neufs rameurs de Heimataiki retrouveront leurs pairs marquisiens sur le plan d’eau à l’occasion de la première étape du championnat V6 de Nuku Hiva, prévue le 2 avril prochain. Puis le 23 avril, place à la deuxième étape du championnat.

Philippe Lablée, président du district de va’a de Nuku Hiva : "Le fruit du travail fourni depuis de nombreuses années par le district" "Au niveau du district cette année, on est plutôt contents car on note une bonne affluence au niveau des participants. C’est sans doute le fruit du travail fourni depuis de nombreuses années par le district qui a toujours maintenu un calendrier de courses malgré les années ou les rameurs étaient moins nombreux. Une trentaine de rameurs pour la première course V1, c’est très bien. Nous espérons voir comme l’an passé six équipages homme lors des compétitions V6. Il faut ajouter à cela que les femmes sont de plus en plus nombreuses à venir s’entrainer régulièrement. C’est aussi une bonne nouvelle."

Kene Ah-Scha, rameur de l'AS Heimataiki : "Être performant au Marathon Polynésie la 1ère" "Ça fait plusieurs mois qu’on s’entraine en V6 pour pouvoir être performants à Tahiti lors du Marathon Polynésie la 1ère. Ce qui fait qu’on a un peu mis de côté le V1, et je l’ai senti lors de la première course du championnat car j’ai eu du mal à retrouver le feeling de ramer en solo. Ça s’est quand même bien terminé pour moi."

Édouard Yu Teng secrétaire de l’AS Nuku a hoe : "Ce qui est compliqué, c’est de motiver les troupes" "À chaque début de saison, ce qui est compliqué, c’est de motiver les troupes. Il y a les rameurs impliqués qui s’entrainent toute l’année et qui ont de bons résultats lors des compétitions et il y en a d’autres qui commencent l’entrainement juste avant les courses. Il y a parfois un manque de régularité et ce sera l’objet de notre prochain briefing, mettre tout ça à plat. Le but est que les performances soient meilleures d’année en année."

Poea Hapipi, rameur de l’AS Nuku a hoe "Cette année, les rameurs ont l’air en forme" Cette année les rameurs ont l’air en forme et la première étape V1 n’a pas été facile. J’ai eu beaucoup de mal à rattraper le peloton de tête et à maintenir ma position. J’ai quand même terminé à la deuxième place, mais c’était difficile. On verra pour la première étape V6, le mois prochain, si on arrive à tenir la cadence car on sait que les rameurs de Heimataiki sont bien entrainés.

