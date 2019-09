Une saison chargée pour Vénus

Parole à Samuel Garcia :



Vos impressions après la victoire de la Coupe ?

“On a bien travaillé, on s’est préparés pour la Coupe et le championnat. Le groupe vit bien, les joueurs sont sérieux, tout le mérite leur revient. On a validé la saison dernière en gagnant la coupe de Tahiti. Ils viennent s’entraîner tous les soirs pour espérer jouer des compétitions comme la Ligue des champions OFC ou la Coupe de France, il faut les féliciter.”



Comment l’arrivée de Tamatoa Tetauira a pu se faire ?

“C’est comme ça, ce sont les mouvements de club à club, on a aussi perdu Heirarii Tavanae. Son désir était de venir jouer chez nous. Tauhiti Keck aussi. Les deux sont de Mahina. Ils apportent un plus à l’équipe par rapport à ce que l’on avait l’année dernière. Mais je veux globaliser, c'est l’ensemble des joueurs, du staff, la vie qui se passe au club aujourd’hui, qui font que l’on a des résultats.”



Comment envisagez-vous cette saison 2019-2020 ?

“On se préparera sérieusement pour la Ligue des champions OFC et la Coupe de France, on démarre le championnat à domicile le 27 contre l’Olympique de Mahina, le deuxième club de la commune, le championnat sera moins long, en aller-retour, cela va donner autre chose. On est enthousiastes.”



Un programme chargé également en tant qu’entraineur ?

“C’est le plaisir qui m’amène à entraîner. La sélection, c’est un autre travail et je suis reconnaissant de la confiance que Thierry Ariiotima m’a donnée pour conduire le camion de la sélection A.”