Une réunion pour privilégier le bois local dans les constructions

PAPEETE, le 22 juin 2018. Jeudi 21 juin, la direction de l'agriculture a lancé le débat concernant le projet de normalisation des sections de bois sciées issues de Pinus local, lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est tenue dans les locaux de la DAG à Pīra'e.



Tour à tour, les différents acteurs du secteur du bâtiment présents, institutionnel d'État, du territoire, et entrepreneurs privés ont donné leur point de vue. Les échanges ont été riches et les préoccupations soulevées très concrètes : sur quelle norme les scieurs devront-ils régler leur coupe de section de bois, pour satisfaire la demande du marché, la coupe anglo-saxonne ou européenne ? La réglementation polynésienne ne permet pas aujourd'hui de privilégier le bois polynésien dans les constructions publiques... Le lancement de la filière bois local se fait petit à petit.