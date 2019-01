Une réunion à l’UPF sur la préparation aux grandes écoles scientifiques

PAPEETE, le 23 janvier 2019 - Cette réunion, qui aura lieu le 31 janvier prochain à l’UPF, s'adresse aux futurs bacheliers, et leurs parents, intéressés par cette filière d'excellence qui prépare aux concours d'entrée des grandes écoles d'ingénieurs (Mines, Ponts, Centrale, Supélec, Télécom, ENAC, etc.) par la voie MPSI/MP.



Créés en 2009 par le Ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, les CUPGE dispensent exactement la même formation et aboutissent aux mêmes concours que les CPGE (classes préparatoires du secondaire). La seule différence étant qu’ils sont implantés au sein des universités plutôt que des lycées. Le CUPGE-MP est donc une classe préparatoire MPSI/MP (maths-physique) faite à l’université. Cela correspond à ce que l’on appelait communément « maths sup / math spé ».



Avec cette filière, l’UPF souhaite offrir aux meilleurs étudiants des baccalauréats S du fenua les mêmes opportunités de réussite que leurs camarades des « classes prépas » (CPGE) maths-physique de métropole, tout en restant en Polynésie française, avec le confort matériel et moral indispensable pendant ces études.



Comme toute classe préparatoire MPSI/MP, elle impose un rythme de travail très soutenu et demande un investissement important de la part des étudiants. L'admission en CUPGE-MP sera soumise à une sélection sur dossier afin d'offrir des conditions idéales pour intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs à l'issue de la seconde année.