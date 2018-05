Une résidence de haut standing de 25 logements à Punaauia

"Les plans des appartements ont été élaborés afin d’apporter ombre et protection contre le rayonnement solaire et la pluie, deux paramètres nécessaires à la fraîcheur et au traitement de l’humidité des climats tropicaux, tout en préservant la luminosité des logements", indique le promoteur.



Les prix de vente varient entre 34 et 66 millions de Fcfp et le prix moyen de vente s’élève à 352 000 Fcfp le m².

Après les logements intermédiaires et les logements sociaux, avec les résidences Vai Hau (à Punaauia) et Ura Ore (Tipaerui), le promoteur Synopsis a donc décidé de s'attaquer aux logements de grand standing. Pour cela, il a de nouveau travaillé avec l'architecte Bertrand Portier, qui est cette fois le maître d'œuvre. " C'est un programme de haut standing avec des appartements avec une grande surface, qui ont une qualité de second œuvre. L'isolation phonique entre appartements et au sein des appartments est supérieure à ce que l'on fait d'habitude", souligne l'architecte. "Tout est climatisé et équipé (stores, cuisine…). "Une bonne ventilation naturelle est assurée avec le principe de logements traversant. Cela permet d’avoir des logements confortables sans être obligé de disposer d’une climatisation. On a également une superbe vue sur Moorea et on est proche de la ville."



"La résidence est conçue pour réduire autant que possible l’impact sur l’environnement en phase d’exploitation et cette réduction est rendue possible par la mise en place de chauffe-eaux collectifs solaires et d’un générateur photovoltaïque de 4,5 kWc installé en toiture de la salle de sport" , souligne aussi le promoteur.





L’opération a été réalisée par appel d’offres et mobilise au total près de 20 entreprises et corps de métier différents. " Le gros-œuvre qui occupera une trentaine de travailleurs et deux grues pendant environ 8 mois" , indique le promoteur. "Les terrassements et sécurisation de talus occuperont environ 10 travailleurs pendant près de quatre mois. Les VRD (Voirie et Réseau Divers) occuperont une dizaine de travailleurs pendant trois mois."