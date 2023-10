Une rencontre de taille à Bora Bora

Bora Bora, le 20 octobre 2023 - Depuis plusieurs mois, les baleines sont nombreuses dans nos eaux. Les rencontres avec ces cétacées ne sont donc pas rares et leur cohabitation avec les multiples usagers du lagon de Bora Bora n’est pas sans provoquer quelques surprises. C'est ce qu'ont connu deux jeunes rameurs du club de va'a de Faanui.



Chaque année, les baleines à bosse effectuent un long voyage depuis l’Antarctique jusqu’en Polynésie pour se reproduire et donner naissance à leurs petits. Après la naissance des baleineaux, il leur arrive de pénétrer dans le lagon pour les mettre à l’abri des prédateurs et se reposer. Une quiétude toute relative puisque l’activité humaine incessante sur l’eau et l’intérêt touristique porté à ces animaux les condamnent à subir des perturbations nuisibles à leur repos.



Mais leur présence dans le lagon est parfois l’occasion de rencontres inoubliables. C’est ce qu’ont connu deux jeunes rameurs du club de va’a de Faanui, qui, lors de leur entrainement, se sont retrouvés involontairement sur le chemin d’un de ces cétacés.



Un œil “énorme”



“La baleine est passée en dessous de mon va’a et sa queue a fait une vague qui m’a fait chavirer”, raconte Santi Maleville-Bonato, 8 ans. Le garçon ramait avec un camarade non loin du Yacht Club de Bora Bora, quand il a fait cette rencontre improbable. “C’est la première fois que ça arrive”, nous confient les responsables du club. “L’enfant a eu peur en voyant la queue de la baleine très près et il s’est retourné.”



Une situation exceptionnelle, puisqu’il est formellement interdit d’approcher les baleines dans le lagon, règle que la police municipale se charge de faire respecter dès qu’un cétacé y a été repéré. À Bora Bora, seuls quatre prestataires sont autorisés à les observer selon une procédure d’approche très stricte.



Le garçon dit avoir entendu le chant de l’animal et vu son œil, “énorme”, tout proche de lui, alors qu’il tentait de remonter sur son va’a rempli d’eau. Depuis cette aventure, il semble avoir noué un lien particulier avec les tohorā. Nul doute que cette expérience, à l’issue heureuse mais qui invite tout de même à la prudence, restera pour lui un souvenir inoubliable.