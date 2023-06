Une relaxe et du sursis au procès de la rixe de Vaiare

Tahiti, le 27 juin 2023 – Le tribunal correctionnel a condamné, mardi, un policier municipal ainsi qu'un chauffeur de poids lourd qui étaient poursuivis pour avoir frappé plusieurs personnes le 26 juin 2021 au quai de Vaiare. Ils ont respectivement écopé de 18 mois de prison avec sursis et d'un an de prison ferme. Le troisième prévenu, lui aussi policier, a été relaxé.



Interrompu le 21 mars dernier en raison du malaise d'un magistrat en pleine audience, le procès de deux policiers municipaux de la commune de Papeete ainsi que d'un chauffeur poids lourd poursuivis pour des violences a repris mardi matin avec les plaidoiries de la défense. Rappelons que les trois hommes étaient jugés pour avoir, le 26 juin 2021 à Moorea, commis des violences volontaires sur plusieurs personnes alors qu'ils étaient alcoolisés. Ce jour-là, l'un des deux mūto’i avait pris à partie – sans aucun motif – un père de famille qui se trouvait avec sa fille de 14 ans. Après l'avoir frappé, il l'avait poursuivi jusqu'à l'intérieur d'une maison dans laquelle l'homme avait tenté de se réfugier. Le policier municipal, accompagné de son ami chauffeur de poids lourd et de son collègue, s'était alors montré violent avec plusieurs personnes de la même famille qui passaient une journée tranquille en famille.



Alors que le procureur de la République avait requis six mois de sursis à un an de prison ferme en mars dernier, le tribunal a finalement condamné mardi le mūto’i qui avait initié les violences à 18 mois de prison avec sursis assortis d'un an d'interdiction d'exercer sa profession. Le chauffeur de poids lourd a quant à lui écopé d'un an de prison avec sursis. Le second mūto’i poursuivi a quant à lui été relaxé au motif que sa participation aux violences ne semblait pas “avérée”

