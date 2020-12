Une raie manta secourue par les pompiers à Opunohu

Certainement piégée quelques heures auparavant par un filet de pêche, la raie manta, qui était très faible, a été retrouvée mercredi matin avec une grosse entaille et quelques coupures sur le corps. Alertés par les riverains, les pompiers, qui se sont rendus sur place vers 9h30, ont attaché soigneusement la raie à l’aide d’un tuyau d’arrosage et l’ont remorquée au milieu de la baie d’Opunohu, avant de la relâcher. L’opération de sauvetage très inhabituelle sur l’ile sœur n'a duré que quelques minutes. "Si on l’avait laissée sur place en bord de mer, la raie serait morte. Elle a besoin de nager et de bouger. Elle s’est probablement beaucoup débattue pour se sortir d’un filet de pêche, d’où ses blessures et sa fatigue. La raie est sauvée mais on espère maintenant que celle-ci ne sera pas attaquée par les requins, surtout qu’il y a plein de requins marteau dans cette baie"a déclaré Pascal Darphin, sapeur-pompier de Moorea.