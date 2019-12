Une quinzaine de clubs de Taekwondo samedi à Pamatai

TAHITI, le 5 décembre 2019 - Pas moins d'une quinzaine de clubs de taekwondo donnent rendez-vous au public samedi à Pamatai pour la Coupe des clubs 2019.



La Fédération tahitienne de taekwondo et disciplines associées organise le samedi 7 décembre la Coupe de clubs 2019 à la salle Tahirimatea de Pamatai, à Faa’a. La compétition débutera à 8 heures et se terminera à 18 heures.



La participation de nombreux clubs de Tahiti, mais également des îles, a été annoncée par l’organisation : Mahina tkd, Rotui tkd, Excelsior tkd, Eimeo nui tkd, Tepunahiti tkd, Tapuatapuatea tkd, Tahaa tkd, Huahine tkd, Tefana tkd, Te Aito tkd, Taiarapu tkd, Teavatoa tkd, Taiarapu ouest tkd et Hvm tkd no Faa’a… soit pas moins d’une quinzaine de clubs. L’entrée est fixée à 500 xpf.