

Une possible dépression tropicale modérée en formation

Tahiti le 1er décembre 2025. Dans un communiqué envoyé ce jour, MétéoFrance informe de l’installation d’une zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) typique de la saison chaude en Polynésie française qui s’étire des îles Sous-le-Vent jusque dans le Nord des Tuamotu.





Au sein de cet axe pluvieux et orageux, un petit minimum dépressionnaire s’organise sur la région de la Société et va se creuser progressivement au cours de ces prochains jours en suivant une trajectoire vers le sud sud-est.



Il existe une probabilité significative que ce phénomène atteigne le stade de dépression tropicale modérée (rafales proches de 100 km/h près du centre) à partir de mercredi entre Anaa et Hereheretue.



Cette dépression se déplacerait ensuite progressivement pour se positionner d’ici vendredi à proximité de Rapa.



L’intensification de ce phénomène au niveau de dépression tropicale forte ou de cyclone tropical est exclue à ce stade.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 1 Décembre 2025 à 12:32 | Lu 3507 fois



