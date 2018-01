Une plateforme Initiative pour les entrepreneurs

Ensuite, la plateforme va offrir un suivi personnalisé tout au long de la période du prêt. Cet accompagnement effectué par Initiative Polynésie française va permettre à l'entrepreneur d'être conseillé et surtout de pérenniser son activité. La plateforme, qui existe déjà en Nouvelle-Calédonie, a prouvé son efficacité : "En dix ans, nous avons suivi plus de 500 projets, créé 1200 emplois et 90% d'entre eux ont été pérennisés à plus de 3 ans" , souligne Isabelle Laran, directrice d'initiative en Nouvelle-Calédonie, venue apporter son expertise en Polynésie française dans le cadre du réseau.

Enfin, un système de parrainage, non obligatoire est proposé à chaque entrepreneur en herbe.

"A heure actuelle, sur les sept dossiers en cours, trois sont déjà complets. Les porteurs de ces trois dossiers ont tous demandé à être parrainés. Les parrains bénévoles, au nombre de 20, font partie du Conseil d'administration de la CCISM, et sont compétents dans des secteurs très variés, on espère en avoir davantage. On répond à un réel besoin, on ne crée pas le besoin ", conclut la directrice qui espère également pouvoir aller au-devant des créateurs d'entreprises dans les archipels éloignés d'ici quelques temps.