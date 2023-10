Une pirogue en hommage à Maitha

Moorea, le 17 octobre 2023 - Le District Vaa de Moorea a inauguré sa nouvelle pirogue samedi à Paopao en présence d’une trentaine de rameurs de l’île. Le nom de Maitha, le rameur de la sélection de Moorea décédé en juillet dernier lors de la course Fa’a’ati ia Moorea, a été donné à la pirogue afin de lui rendre hommage.



Le District Vaa de Moorea a procédé samedi à Paopao à l’inauguration de la nouvelle pirogue V6 de la sélection de l’île Sœur. Une trentaine de rameurs de l’île, jeunes et adultes, étaient présents pour assister à la cérémonie de bénédiction menée par le conseiller municipal Thierry Tapu. Après la bénédiction, plusieurs rameurs sont monté à tour de rôle à bord de la pirogue pour faire le tour de la baie de Paopao.



Construite par la société Matahina Va’a de Mataiea et financée par les sponsors, cette pirogue a été acquise par le District Vaa de Moorea afin de rendre la sélection de Moorea plus performante pour la course Hawaiki Nui Va’a 2023 qui se tiendra au début du mois de novembre prochain aux îles Sous-le-Vent. “Pratiquement tous les clubs de Tahiti ont choisi la marque Matahina Va’a qui est très réputée. Je dirais même que toutes les équipes qui terminent devant nous dans les classements ont une pirogue construite par cette société. Si les champions ont fait ce choix, on doit faire comme eux. Cette pirogue remplit en fait toutes les conditions favorables pour réaliser de bonnes courses. Elle glisse bien. Elle avance bien dans les remontées, dans la mer calme, etc.”, explique Manuel Albert, président du District Vaa de Moorea.



Ce dernier a d’ailleurs réservé une grande surprise aux rameurs présents puisque ces derniers ont découvert sur place que cette nouvelle pirogue a été baptisée Maitha, afin de rendre hommage à Maitha Moeino, décédé lors de la course Fa’a’ati Moorea le 8 juillet dernier alors qu’il occupait le poste de pēperu au sein de l’équipage de la sélection de l’île Sœur. La femme du rameur décédé, accompagnée de ses enfants, était présente à la cérémonie. C’est d’ailleurs la fille de Maitha, une jeune rameuse prometteuse de Moorea, qui a occupé le poste de pēperu avec l’équipage qui a effectué le tour inaugural à bord du va’a dans la baie de Paopao.



“Il sera toujours avec nous”



“Le souhait du bureau du District Vaa de Moorea est de rendre hommage à Maitha ainsi qu’à sa famille parce qu’il avait ramé pour la sélection avant de partir au ciel. Je pense que c’est un bel hommage. C’est comme si Maitha était présent avec les rameurs à bord de cette nouvelle pirogue. Il sera toujours avec nous”, précise Manuel Albert.



De leur côté, les rameurs de la sélection étaient ravis de découvrir leur nouvelle pirogue. “On remercie les sponsors pour l’acquisition de cette nouvelle pirogue. On sait que la marque Matahina est actuellement le numéro 1 dans le domaine du va’a. C’est aux rameurs maintenant de faire le boulot. Je remercie aussi la famille et la femme de Maitha d’avoir accepté de donner son nom à la pirogue. Il sera présent avec les rameurs de l’équipage. Cela va aussi nous rendre plus forts pour la prochaine course de la Hawaiki Nui Va’a”, a réagi Lindsay Tavaitai, le capitaine de la sélection de Moorea.