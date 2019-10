Une pirogue atypique au mana très fort

Il faut bien l'avouer, au départ le pari n'était pas gagné d'avance pour Axel, Hiro et Teihotu. Les trois novices de la construction navale étaient un peu seuls et peu de gens croyaient en leur projet un peu fou et un peu flou.



Et puis, au gré des différentes pièces qu'ils ont réussi à se procurer et à rassembler, petit à petit, le projet est devenu un peu moins flou et cette pirogue atypique s'est dévoilée au fil des mois. "On a eu la possibilité de racheter des balanciers d'un catamaran, un Hobbie, puis ensuite on a trouvé une très belle coque de V6 transformé par les anciens propriétaires enquatre places", poursuit d'Axel, avec un brin de fierté dans la voix. Avec ses copains, il a travaillé sur ce projet pendant près de deux ans pour un coût total d'environ 800 000 Fcfp. "On a vraiment beaucoup bossé le soir, après le boulot, le week-end, c'est beaucoup de temps consacré, mais c'était une super expérience" explique-t-il.