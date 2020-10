Une petite radio pour éviter les gros soucis

Tahiti, le 1er octobre 2020 - Les structures de santé se mobilisent dans tous les archipels ce mois-ci pour la campagne "Octobre rose" de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.



Comme chaque année, ce mois-ci sera se parera de rose, du nom du mouvement mondial de lutte contre le cancer du sein : Octobre rose. Pendant un mois, une campagne de sensibilisation autour du cancer du sein est menée par le ministère de la Santé et de la Prévention et la direction de la Santé de la Polynésie française. L’occasion de rappeler à chaque femme l’importance d’effectuer un dépistage du cancer du sein et que chacune peut agir sur sa santé en faisait sa “radio titi”.



Au fenua, l’accès au dépistage du cancer du sein est pris en charge à 100% par la direction de la Santé, sans avance de frais, de la mammographie de dépistage, avec échographie si besoin, tous les deux ans pour les femmes entre 50 et 74 ans.



Jusqu’à la fin du mois, de nombreuses actions seront menées pour inciter au dépistage et informer sur la maladie. Le 9 octobre, toute la population est invitée à s’habiller en rose en signe de mobilisation, événement relayé sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #TousEnRose2020. La page Facebook Ea’ttitude sera particulièrement active dans cette campagne. D’autre part, les structures de santé des 5 archipels se mobiliseront et deviendront des points d’information sur la maladie et les dépistages.



En Polynésie française, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme avec environ 135 nouveaux cas par an. Il reste la première cause de décès par cancer chez la femme, alors que dépisté précocement, il peut être soigné dans la majorité des cas avec des traitements moins lourds et des séquelles moins graves.