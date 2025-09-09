

Une partie de Mayotte va vivre avec des coupures d'eau de quatre jours

Mamoudzou, France | AFP | mercredi 08/10/2025 - Jusqu'à 96 heures consécutives sans eau du robinet: le centre et le sud de Mayotte, département de l'océan Indien touché par des pénuries d'eau récurrentes, vivent depuis mercredi avec de nouvelles restrictions liées à des travaux sur le réseau.



Ces coupures, appelées localement "tours d'eau", sont provoquées par des travaux jusqu'au 24 octobre sur l'usine de potabilisation d'Ourovéni, qui alimente ces deux zones. "Pendant cette période, la capacité de l'usine passera temporairement de 10.000 à 4.000 m3 par jour", indique la SMAE (Mahoraise des Eaux) dans un communiqué.



Concrètement, les habitants alterneront de longues périodes de 96 heures sans eau au robinet et de brèves fenêtres de 24 heures avec eau courante. Le reste de l'archipel vivra avec des plages de 24 heures d'ouverture et 48 heures de robinet à sec.



A Sada, commune du centre de l'île, Achinia Issoufi a acheté une nouvelle bassine pour se préparer et stocker l'eau. Ces bassines coûtaient auparavant "60 euros mais avec les coupures, les gens ont monté le prix, jusqu'à 80 euros le grand bidon", déplore-t-elle en redoutant les prochaines semaines.



"Il faut se laver, manger, laver les enfants... Je ne pense pas tenir quatre jours", s'inquiète la mère de deux enfants.



Nourdine Aben, un habitant du même village, a fait un autre choix: des packs d'eau. "Même si je suis en colère, ça ne va rien changer (...). Le plus important pour moi, c'est d'avoir de l'eau à boire", dit-il en brandissant une petite bouteille d'eau minérale. "Pour le reste, j'irai à la rivière".



L'usine d'Ouroveni est une des principales usines de potabilisation du département et ces travaux étaient "absolument impératifs", a souligné lundi le préfet du département, François-Xavier Bieuville, sur la chaîne Mayotte la 1ère.



Ils auraient dû être faits depuis 2021 et sont "une nécessité absolue", a-t-il ajouté, évoquant une usine "particulièrement fragile" après le passage du cyclone Chido en décembre, et "dangereuse pour les personnels".



Pour pallier les coupures, des containers d'eau vont être mis à disposition des centres communaux d'action sociale et des livraisons en citerne auront lieu deux fois par jour dans certaines communes.



Touchée par une sécheresse historique et un manque chronique d'investissements, Mayotte, 320.000 habitants, avait connu une crise de l'eau majeure en 2023. La situation n'est jamais revenue à la normale, malgré des travaux d'urgence (forages, recherche de fuites, interconnexion...). Une deuxième usine de dessalement doit produire 10.000 m3 par jour à partir de 2027.

