Une otarie observée à Rapa

Tahiti, le 1er août 2022 – Une otarie a été observée au mois de juillet à Rapa, aux Australes. Si l'animal ne fait pas partie des espèces de mammifères marins recensées en Polynésie, son observation est de plus en plus fréquente ces dernières années.



Une otarie a été observée au mois de juillet à Rapa, aux Australes. Sur sa page Facebook, l'association pour la protection des mammifères marins en Polynésie Mata Tohora explique que les otaries ne font pas partie des espèces recensées en Polynésie. Néanmoins, leur observation est assez fréquente depuis 2012. Les otaries Arctocephalis se nourrissent de krill et de poissons de la famille des Myctophidae, que l'on retrouve en proportions variables selon les saisons et les lieux, indique Mata Tohora. En Polynésie, le krill est quasiment absent. Dans nos eaux, les otaries se nourrissent donc de poissons lanternes (myctophidés) qui vivent entre 300 et 1 000 mètres de profondeur. Mata Tohora explique qu'elles les capturent en haute mer, la nuit, lorsque les poissons lanternes remontent vers la surface pour se nourrir. En cas de nouvelle observation, il est demandé de contacter le Réseau local d'échouage de la Direction de l'environnement au 40.47.66.66.