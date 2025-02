Une opération “Starter Antidopage” menée en mars

Tahiti, le 26 février 2025 - La Polynésie française a renforcé récemment son engagement dans la lutte contre le dopage et lance une opération “Starter Antidopage”. Cette initiative s'inscrit dans une réforme nécessaire pour assurer la conformité aux standards internationaux et préparer les sportifs locaux aux Jeux du Pacifique 2027.





Durant quinze jours, à partir du 3 mars, conférences, formations et sensibilisations rythmeront l’opération “Starter Antidopage”, avec la présence de Christophe Bassons, expert mondial antidopage et ancien cycliste professionnel, qui accompagnera ce projet lancé par le Pays.



La réglementation actuelle en Polynésie française était devenue obsolète et ne répondait plus aux exigences du Code mondial antidopage (CMA). Avec seulement 500 contrôles en dix ans, aboutissant à quinze cas positifs et onze sanctions, les efforts en matière de prévention et de contrôle restaient insuffisants.



Le Pays s’est donc engagé dans une réforme pour assurer la mise en place d’un organisme indépendant de contrôle, renforcer la prévention et sensibiliser l’ensemble des acteurs du sport local aux risques du dopage.



Christophe Bassons : un expert engagé



Ancien cycliste professionnel, Christophe Bassons est reconnu pour son engagement contre le dopage. Il a été l’un des rares athlètes à dénoncer ouvertement les pratiques dopantes dans le cyclisme, faisant de lui une figure référente dans la lutte pour un sport propre.



Christophe Bassons s’était fait connaître du grand public lors du scandale du dopage de 1998 impliquant l'équipe Festina, équipe dans laquelle il était l’un des rares coureurs à ne pas se doper. Sa prise de position contre le dopage a conduit certains coureurs, notamment Lance Armstrong, à le harceler pour avoir enfreint le code de silence de longue date sur le dopage dans le sport.



Au mois de novembre 2013, il est fait chevalier de l'ordre national du Mérite. En 2000, il a publié son autobiographie Positif et, en 2001, il a obtenu un diplôme de professeur de sport et a commencé à enseigner.



Durant ces quinze jours en Polynésie française, il animera des conférences, rencontrera les sportifs et échangera avec les institutions locales pour renforcer les actions de prévention.

Programme de l’opération Starter Antidopage

Lundi 3 mars : Arrivée de Christophe Bassons et rencontres institutionnelles (MATJS / COPF / MJP).

Mardi 4 mars : Séminaire interministériel.

Jeudi 6 mars : Sensibilisation du Cesec et des services du MJP.

Vendredi 7 mars : Sensibilisation des référents des services et de l’APF.

Lundi 10 mars : Sensibilisation des sociétés commerciales et des élus et dirigeants.

Mardi 11 mars : Sensibilisation des cadres techniques des fédérations sportives et plus spécifiquement de celle du va’a l’après-midi.

Mercredi 12 mars : Sensibilisation du public, des responsables du sport scolaire, des sections sportives ainsi que des élus et dirigeants.

